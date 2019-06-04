Общество

Разработаны два варианта российских электронных паспортовLenta.ru 02:53

Чиновники окончательно определятся с внешним видом электронных паспортов до конца лета, в противном случае встанут портал госуслуг и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).
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с чего всё началось

Максим Акимов: «Чиновники не доверяют частному бизнесу, а он – государству»

Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.
Ведомостивчера в 18:11

Подробнее о событии

Акимов рассказал о двух вариантах электронных паспортов для россиян

RT на русском03:27

Акимов назвал два варианта электронных паспортов для россиян

РБК01:42

В кабмине рассказали, когда примут решение по дизайну электронных паспортов

РИА Новостивчера в 22:00

Дизайн электронного паспорта в России разработают в течение лета

Life.ruвчера в 22:54

Вице-премьер: решение по дизайну электронных паспортов должно быть принято летом

Московский Комсомолецвчера в 22:53

Вице-премьер РФ рассказал, когда будет принято решение по дизайну электронного паспорта

ФАНвчера в 23:01

Вопрос о дизайне электронного паспорта в России будет решен в течение лета

ТАССвчера в 21:07
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:26
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Финансы

Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС

Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Экономика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Происшествия

При обрушении на шахте «Распадская» погиб человек

На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 05:14
Происшествия

На Ямале сварщик спас троих людей при помощи ковша экскаватора

Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы

Ребенок и взрослый погибли в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 04:42
Здоровье

Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова попросила всех родителей России не включать в рацион питания детей макароны, сосиски, консерванты, торты и другие мучные изделия, так как это ведёт к ожирению и прочим заболеваниям.
Обновлено в 05:34
Политика

ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, заявили в ДНР

Обновлено в 03:13
Происшествия

В Ростове арестован подозреваемый в убийстве помощника депутата

В Ростове-на-Дону суд арестовал 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве Михаила Бакланова - помощника депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгения Бессонова.
Обновлено в 04:53
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено вчера в 11:44
Экономика

Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета

В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).
Обновлено в 03:39
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Обновлено в 04:02
Экономика

Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,57 млн

Победителем аукциона на еВау за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.
Обновлено вчера в 22:55
Религия

Мусульмане начинают отмечать праздник разговения Ураза-байрам

Празднование Ураза-байрама проходит в течение трех дней.
Обновлено в 04:31
Политика

Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы

Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Обновлено в 05:03
Происшествия

В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку

В Латвии суд постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя, крестьянина и охотника Андриса Клявы, зенитное орудие 1930-х годов, которое стояло во дворе его частного дома с 1993 года.
Обновлено в 05:18
Политика

Появилось видео встречи Трампа с Елизаветой II в Лондоне

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено вчера в 08:48
Религия

Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Обновлено в 02:40
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Николас Кейдж развелся с «четырехдневной женой»

Обновлено в 03:11
Политика

Китай считает оскорблением заявление Помпео о Тяньаньмэне

В посольстве КНР в Вашингтоне назвали слова главы Госдепа оскорблением всего китайского народа и серьёзным нарушением норм международного права, а также выразили решительный протест против этих заявлений.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

Обновлено в 04:19
Авто

Volkswagen ID. R стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга

Напомним, с 2017 года рекорд с результатом 6 минут 45,9 секунд принадлежал 1360-сильному китайскому электрическому гиперкару NIO RP9, но Volkswagen ID.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Битва радикалов: переживший покушение Мосийчук избил тростью Ляшко

Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Испытания новейшего комплекса ПВО «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году

Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году.
Обновлено вчера в 20:40
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