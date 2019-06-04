Общество
Разработаны два варианта российских электронных паспортовLenta.ru 02:53
Чиновники окончательно определятся с внешним видом электронных паспортов до конца лета, в противном случае встанут портал госуслуг и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).
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с чего всё началось
Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.Ведомостивчера в 18:11
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Вице-премьер: решение по дизайну электронных паспортов должно быть принято летом
Московский Комсомолецвчера в 22:53
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Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Экономика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Происшествия
При обрушении на шахте «Распадская» погиб человек
На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы
Ребенок и взрослый погибли в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова попросила всех родителей России не включать в рацион питания детей макароны, сосиски, консерванты, торты и другие мучные изделия, так как это ведёт к ожирению и прочим заболеваниям.
Обновлено в 05:34
Политика
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, заявили в ДНР
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Ростове арестован подозреваемый в убийстве помощника депутата
В Ростове-на-Дону суд арестовал 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве Михаила Бакланова - помощника депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгения Бессонова.
Обновлено в 04:53
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено вчера в 11:44
Экономика
Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета
В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).
Обновлено в 03:39
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Обновлено в 04:02
Экономика
Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,57 млн
Победителем аукциона на еВау за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.
Обновлено вчера в 22:55
Религия
Мусульмане начинают отмечать праздник разговения Ураза-байрам
Празднование Ураза-байрама проходит в течение трех дней.
Обновлено в 04:31
Политика
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку
В Латвии суд постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя, крестьянина и охотника Андриса Клявы, зенитное орудие 1930-х годов, которое стояло во дворе его частного дома с 1993 года.
Обновлено в 05:18
Политика
Появилось видео встречи Трампа с Елизаветой II в Лондоне
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено вчера в 08:48
Религия
Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
Обновлено в 02:40
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Николас Кейдж развелся с «четырехдневной женой»
Обновлено в 03:11
Политика
Китай считает оскорблением заявление Помпео о Тяньаньмэне
В посольстве КНР в Вашингтоне назвали слова главы Госдепа оскорблением всего китайского народа и серьёзным нарушением норм международного права, а также выразили решительный протест против этих заявлений.
Обновлено в 04:54
Авто
Volkswagen ID. R стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга
Напомним, с 2017 года рекорд с результатом 6 минут 45,9 секунд принадлежал 1360-сильному китайскому электрическому гиперкару NIO RP9, но Volkswagen ID.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Битва радикалов: переживший покушение Мосийчук избил тростью Ляшко
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Испытания новейшего комплекса ПВО «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году
Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году.
Обновлено вчера в 20:40