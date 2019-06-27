Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фотоМИР 24 09:50

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин. Как сообщает издание Vice, нейронные сети генерируют изображение так, что представительницы прекрасного пола выглядят обнаженными.
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Создано «раздевающее» женщин приложение

Взгляд.ру11:21

Нейросеть научили раздевать людей на фотографиях

Вести.Хайтек10:22

В интернете появилось приложение DeepNude, позволяющее «раздеть» женщин на фотографиях

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«Отвяжитесь со своим антисексизмом»: в Минкомсвязи оценили «раздевающее» женщин приложение

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В «Лаборатории Касперского» предупредили о рисках «раздевающего» приложения

Rambler News Service12:05

Нейросети продолжают раздевать девушек

News.ru09:40

Показать всё, что скрыто. Программист из Эстонии создал приложение, раздевающее женщин

Фонтанка.Ру08:56
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