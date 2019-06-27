Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фотоМИР 24 09:50
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин. Как сообщает издание Vice, нейронные сети генерируют изображение так, что представительницы прекрасного пола выглядят обнаженными.
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В «Лаборатории Касперского» предупредили о рисках «раздевающего» приложения
Rambler News Service12:05
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