Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фотоМИР 24 09:50
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин. Как сообщает издание Vice, нейронные сети генерируют изображение так, что представительницы прекрасного пола выглядят обнаженными.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:58
Космос
Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь
Обновлено в 15:12
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Политика
Путин отверг причастность России к ситуации в Венесуэле
Россия не имеет отношения к происходящему в Венесуэле, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Financial Times, опубликованном 27 июня.
Обновлено в 15:30
Политика
Абхазия закрыла границу с Грузией
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Предполагаемого организатора убийства главы ТРК «Пулково-3» осудили
Экстрадированный из Эстонии бывший замдиректора ООО "Статус" Михаил Кришьян, обвиняемый в организации убийств владельца торгового центра "Пулково-3" Михаила Карачева и предпринимателя Алексея Волнухина, осужден по решению Санкт-Петербургского городского суда на 20 лет колонии строгого режима.
Обновлено в 14:16
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Хоккей
На видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе
Во время визита российского форварда Артемия Панарина в Нью-Йорк на видеокубе домашней арены клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Медисон-сквер-гарден» — было выведено изображение нападающего с подписью: «Добро пожаловать, Артемий».
Обновлено в 15:46
Общество
В Москве установили ограждения вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади
Обновлено в 16:01
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Автоспорт
Даниил Квят ждет ребенка от дочери трехкратного чемпиона мира
Просто российский гонщик уже пару лет встречается с Келли Пике, дочкой знаменитого бразильского гонщика Нельсона Пике, трехкратного чемпиона мира.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Футбол
Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил с обращением к болельщикам.
Обновлено в 12:12
Политика
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57
Обновлено в 10:41
Политика
«Злостные нарушители». Климкин бессильно взбесился в ответ на дипломатическую ноту России
Недавний двухдневный ультиматум главы МИД Украины по украинским морякам, арестованным после провокации в Керченском проливе, Павла Климкина в адрес Москвы продолжился дипломатическим ответом с нашей стороны.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента
Яна Поплавская выложила фото в Instagram, где она изображает беременную, и спровоцировала шквал критики.
Обновлено в 11:42
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Авто
«Калашников» показал обновленный электромобиль
Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Экономика
Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ
Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.
Обновлено в 11:29
Музыка
Макаревич вспомнил о лечении алкоголем после концерта в Чернобыле
Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступал в Припяти через три месяца после аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:06
Политика
Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения
Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Политика
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.
Обновлено в 11:02
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Футбол
Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей
Представитель Алишера Усманова подтвердил, что бизнесмен пожертвовал тульскому "Арсеналу" 600 млн рублей.
Обновлено в 15:52