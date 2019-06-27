Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фотоМИР 24 09:50

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин. Как сообщает издание Vice, нейронные сети генерируют изображение так, что представительницы прекрасного пола выглядят обнаженными.
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Создано «раздевающее» женщин приложение

Взгляд.ру11:21

Нейросети продолжают раздевать девушек

News.ru09:40

В интернете появилось приложение DeepNude, позволяющее «раздеть» женщин на фотографиях

Росбалт10:44

Нейросеть научили раздевать людей на фотографиях

Вести.Хайтек10:22

«Отвяжитесь со своим антисексизмом»: в Минкомсвязи оценили «раздевающее» женщин приложение

Телеканал 360°12:40

В Минкомсвязи отреагировали на приложение для «раздевания» девушек

Rambler News Service10:09

Показать всё, что скрыто. Программист из Эстонии создал приложение, раздевающее женщин

Фонтанка.Ру08:56
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Политика

Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:58
Космос

Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь

Обновлено в 15:12
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Политика

Путин отверг причастность России к ситуации в Венесуэле

Россия не имеет отношения к происходящему в Венесуэле, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Financial Times, опубликованном 27 июня.
Обновлено в 15:30
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Предполагаемого организатора убийства главы ТРК «Пулково-3» осудили

Экстрадированный из Эстонии бывший замдиректора ООО "Статус" Михаил Кришьян, обвиняемый в организации убийств владельца торгового центра "Пулково-3" Михаила Карачева и предпринимателя Алексея Волнухина, осужден по решению Санкт-Петербургского городского суда на 20 лет колонии строгого режима.
Обновлено в 14:16
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Хоккей

На видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе

Во время визита российского форварда Артемия Панарина в Нью-Йорк на видеокубе домашней арены клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Медисон-сквер-гарден» — было выведено изображение нападающего с подписью: «Добро пожаловать, Артемий».
Обновлено в 15:46
Общество

В Москве установили ограждения вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади

Обновлено в 16:01
Технологии

«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Автоспорт

Даниил Квят ждет ребенка от дочери трехкратного чемпиона мира

Просто российский гонщик уже пару лет встречается с Келли Пике, дочкой знаменитого бразильского гонщика Нельсона Пике, трехкратного чемпиона мира.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Футбол

Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил с обращением к болельщикам.
Обновлено в 12:12
Политика

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие

Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57

Обновлено в 10:41
Политика

«Злостные нарушители». Климкин бессильно взбесился в ответ на дипломатическую ноту России

Недавний двухдневный ультиматум главы МИД Украины по украинским морякам, арестованным после провокации в Керченском проливе, Павла Климкина в адрес Москвы продолжился дипломатическим ответом с нашей стороны.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента

Яна Поплавская выложила фото в Instagram, где она изображает беременную, и спровоцировала шквал критики.
Обновлено в 11:42
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Авто

«Калашников» показал обновленный электромобиль

Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Экономика

Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ

Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.
Обновлено в 11:29
Музыка

Макаревич вспомнил о лечении алкоголем после концерта в Чернобыле

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступал в Припяти через три месяца после аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:06
Политика

Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения

Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено в 15:59
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Политика

Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.
Обновлено в 11:02
Экономика

ПФР пересчитал доплаты к пенсиям

Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Футбол

Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей

Представитель Алишера Усманова подтвердил, что бизнесмен пожертвовал тульскому "Арсеналу" 600 млн рублей.
Обновлено в 15:52
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