Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фотоМИР 24 09:50

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин. Как сообщает издание Vice, нейронные сети генерируют изображение так, что представительницы прекрасного пола выглядят обнаженными.
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Создано «раздевающее» женщин приложение

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News.ru09:40

Показать всё, что скрыто. Программист из Эстонии создал приложение, раздевающее женщин

Фонтанка.Ру08:56
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Последний бой Киева проигран: российскую делегацию восстановили в правах в ПАСЕ Напомним, решение о возвращении РФ в ПАСЕ окончательно было принято на заседании 26 июня.
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе пообещал предпринять меры для сохранения туристического потока из России.
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Ученые сделали вывод, что законы физики во Вселенной с двумя пространственными и одним временным измерениями допускают существование жизни.
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