Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фотоМИР 24 09:50
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин. Как сообщает издание Vice, нейронные сети генерируют изображение так, что представительницы прекрасного пола выглядят обнаженными.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:08, Вашингтон
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку
Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие
В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта
"В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.
Обновлено в 17:24
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Политика
Путин объяснил потребность страны в больших золотовалютных резервах
Президент России Владимир Путин объяснил, зачем стране нужны большие запасы валюты и драгоценных металлов.
Обновлено в 16:34
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
Путин ответил на вопрос о преемнике
Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.
Обновлено в 15:54
Политика
Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией
Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено в 16:13
Футбол
Главный тренер «Порту» заинтересован в работе с «Ньюкаслом»
Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау заинтересован в том, чтобы возглавить "Ньюкасл", сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:44
Политика
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
Кино
Появился трейлер новых «Ангелов Чарли»
В Интернете появился трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Валенсия» подпишет Черышева по скидке
Обновлено в 16:28
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Энергетика
Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%
Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:04
Общество
Умер известный историк Андрей Сахаров
Обновлено в 12:40
Космос
Исследователи: решение парадокса возраста красных гигантов
Четыре года назад было обнаружено, что несколько красных гигантских звезд представляют собой парадокс: несмотря на то, что они построены из очень старого звездного материала, их большие массы указывают на явно более молодой возраст.
Обновлено в 10:48
Культура
Теодор Курентзис написал прощальное письмо
Обновлено в 08:15
Политика
Началось: К офису Зеленского принесли гроб
К офису президента Владимира Зеленского принесли гроб, акцию назвали «Похороны Конституции».
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Игры
В Steam стартовала ежегодная летняя распродажа
В этом году компания Valve придумала новую игру для летней распродажи, она называет «Гран-При Steam».
Обновлено вчера в 01:45
Наука
Неандертальцы вымерли, потому что не любили общаться с сородичами
Ученые провели анализ ДНК неандертальцев и выяснили, что эта ветвь человечества вела максимально оседлый образ жизни, почти не покидала ареал привычного обитания и редко встречалась с сородичами.
Обновлено в 13:39
Происшествия
На улице Партизана Германа горит квартира
Обновлено в 11:48
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный
При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Общество
Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции
Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Технологии
«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании
Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:08
Спорт
Туктамышева: «Загитова стеснялась в Японии, но я ей помогла»
22-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что помогла 17-летней соотечественнице и коллеге Алине Загитовой преодолеть стеснение на гастролях с шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Авто
Audi тестирует новую версию A5 Sportback
Новая версия Audi A5 Sportback проходит дорожные испытания.
Обновлено в 08:42
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36