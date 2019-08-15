Транспорт

Минтранс предложил изменить правила установки дорожных камерРоссийская газета 02:09

В сентябре могут быть приняты новые методические рекомендации Минтранса России по установке дорожных камер. Об этом сообщает газета "Коммерсант", которая ознакомились с Методикой определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД.
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с чего всё началось

Разработана новая методика размещения камер вдоль дорог

Сегодня, напомним, вопрос установки камер частично раскрыт в ГОСТе 2016 года и регламенте МВД по надзору за движением 2017 года: стационарные камеры могут быть установлены на стойках и опорах, передвижные — на штативах, треногах, вышках; комплексы устанавливаются на дорожных участках, где произошло три или более ДТП за год.
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РБК02:52

Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог

Газета.Ru04:46

Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог

Ведомостивчера в 21:32
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