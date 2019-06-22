Политика
Разочарование из-за плохих отношений с РФ отметили в бундестагеNews.ru вчера в 23:04
Временный глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что многие европейские политики разочарованы из-за плохих отношений с Россией.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:46, Ашберн
Политика
В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России
Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Общество
Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Футбол
Де Лигт согласился перейти в «Ювентус»
Туринский «Ювентус» ведет переговоры по защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Путин заявил об отсутствии планов по передаче Южных Курил японцам
Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему передачи «Вести в субботу» Сергею Брилеву заявил, что Россия не будет отдавать Курильские острова, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.
Обновлено в 05:54
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Авто
BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности
Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной
PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 06:08
Футбол
Футболист сборной Нигерии потерял сознание на тренировке
Полузащитник сборной Нигерии Самуэль Калу потерял сознание на тренировке национальной команды в пятницу.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля
Президент РФ Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
Обновлено в 05:35
Единоборства
Чемпион М-1 Бруно Силва провалил допинг-тест перед дебютом в UFC
Бразильский боец Бруно Силва провалил допинг-тест перед дебютом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 05:17
Авто
Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей
Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.
Обновлено в 01:00
Политика
Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию
Как рассказал по итогам совещания официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, гражданам России, которые находятся в Грузии, будет предложено поменять билеты на более ранние даты без потерь Накануне стало известно, что власти РФ запретили авиаперевозки в эту страну российским авиакомпаниям с 8 июля.
Обновлено в 06:06
Спорт
Стрелки принесли России первое золото Европейских игр
Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов выиграли первые золотые медали сборной России на стартовавших накануне вторых Европейских играх, которые проходят в Минске.
Обновлено в 05:59
Политика
Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России
Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум
В пятницу, 22 июня, состоялся показ бренда Balmain. В зале присутствовала Наталья Водянова, а по подиуму прошел ее старший сын.
Обновлено вчера в 16:57
Спорт
Вторые Европейские игры в Минске объявлены открытыми
Обновлено вчера в 17:34
Единоборства
Команда Малиньяджи попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии
Главные участники шоу, экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи и экс-боец UFC Артём Лобов, невзирая на обоюдную неприязнь, сумели сдержать эмоции и провели дуэль взглядов относительно спокойно.
Обновлено вчера в 17:19
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16
Музыка
Мик Джаггер вернулся на сцену после операции на сердце
Фронтмен рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер впервые вышел на сцену после перенесенной операции на сердце, пишет Deadline.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Онколог объяснил высокую смертность от рака пищевода и печени
Один из руководителей рабочей группы по разработке клинических рекомендаций по раку поджелудочной железы, эксперт российского общества клинической онкологии Илья Покатаев рассказал, почему в России высока смертность от рака пищевода, поджелудочной железы и печени.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено 20 июня в 18:26
Политика
Судить всех виновных. Путин прокомментировал дело журналиста Голунова
Владимир Путин вспомнил о ситуации с арестом журналиста Ивана Голунова во время прямой линии.
Обновлено 20 июня в 12:42
Политика
Посол рассказал о желании Аляски сотрудничать с Россией
Жители и власти американского штата Аляска настроены на взаимодействие с Россией.
Обновлено в 05:11
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом
Новый кроссовер Hyundai Venue, выйдя в продажу 21 мая этого года, меньше чем за месяц собрал в Индии более 33 тысяч предоплаченных заказов.
Обновлено в 03:37