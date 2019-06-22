Разочарование из-за плохих отношений с РФ отметили в бундестагеNews.ru вчера в 23:04

Временный глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что многие европейские политики разочарованы из-за плохих отношений с Россией.

Разочарование из-за плохих отношений с РФ отметили в бундестаге

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