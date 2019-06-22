Разочарование из-за плохих отношений с РФ отметили в бундестагеNews.ru вчера в 23:04

Временный глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что многие европейские политики разочарованы из-за плохих отношений с Россией.

Разочарование из-за плохих отношений с РФ отметили в бундестаге

Политика Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.

Общество Сергей Шнуров соорудил гараж из арки одного из петербургских домов Известный рок-музыкант Сергей Шнуров переделал пространство в арке домов с «Мозаичным двориком», превратив его в гараж.

Политика «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию Ранее о закрытии продаж билетов в Грузию с 8 июля отчитались авиакомпании «Победа», Red Wings, S7 и Smartavia.

Политика Кравчук назвал проблему команды Зеленского Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.

Общество Специалистами был вскрыт люк танка Т-34, установленного в Пензе Сотрудниками литейно-механического завода «МашСталь» был вскрыт заваренный башенный люк танка Т-34, который около 40 лет стоит на улице Карла Маркса у краеведческого музея как часть монумента.

Происшествия Трое погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже Не менее трех человек погибли, еще 19 пострадали при обрушении строящегося здания на юго-западе Камбоджи, сообщает в субботу агентство Xinhua.

Хоккей «Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ 17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.

Политика Коломойский пообещал Зеленскому покрасить ларек в Донбассе Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о помощи олигархов в восстановлении Донбасса.

Происшествия Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".

Финансы Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.

Политика В Грузии указ Путина назвали наказанием Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Шоу-бизнес Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.

Автоспорт Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Политика Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.

Армия и оружие Россия утилизирует единственную подлодку ВСУ Украины На портале госзакупок размещена информация о проведении тендера на утилизацию оставшейся с 2014 года в Севастопольской бухте подводной лодки Украины "Запорожье".

Культура Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Авто Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей «Автоновости дня» при поддержке экспертов рынка подержанных машин составили ТОП-3 лучших японских седанов за 400 тыс. рублей, которые отличаются надежностью и большим ресурсом основных агрегатов.