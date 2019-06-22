Политика
Разочарование из-за плохих отношений с РФ отметили в бундестагеNews.ru вчера в 23:04
Временный глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что многие европейские политики разочарованы из-за плохих отношений с Россией.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:11, Вашингтон
Политика
Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций
Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.
Обновлено в 00:51
Общество
Сергей Шнуров соорудил гараж из арки одного из петербургских домов
Известный рок-музыкант Сергей Шнуров переделал пространство в арке домов с «Мозаичным двориком», превратив его в гараж.
Обновлено в 01:47
Политика
«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию
Ранее о закрытии продаж билетов в Грузию с 8 июля отчитались авиакомпании «Победа», Red Wings, S7 и Smartavia.
Обновлено в 01:01
Общество
Жители села под Тюменью пожаловались Путину на отсутствие водопровода
Обновлено 20 июня в 06:36
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Специалистами был вскрыт люк танка Т-34, установленного в Пензе
Сотрудниками литейно-механического завода «МашСталь» был вскрыт заваренный башенный люк танка Т-34, который около 40 лет стоит на улице Карла Маркса у краеведческого музея как часть монумента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Трое погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже
Не менее трех человек погибли, еще 19 пострадали при обрушении строящегося здания на юго-западе Камбоджи, сообщает в субботу агентство Xinhua.
Обновлено в 01:45
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Коломойский пообещал Зеленскому покрасить ларек в Донбассе
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о помощи олигархов в восстановлении Донбасса.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Кино
Гран-при МКФ «Зеркало» получила «Дылда» Кантемира Балагова
Обновлено вчера в 17:20
Финансы
Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс
Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.
Обновлено в 00:55
Политика
В Грузии указ Путина назвали наказанием
Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено вчера в 05:00
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки
Обновлено в 01:09
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено 20 июня в 23:58
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку ВСУ Украины
На портале госзакупок размещена информация о проведении тендера на утилизацию оставшейся с 2014 года в Севастопольской бухте подводной лодки Украины "Запорожье".
Обновлено вчера в 14:21
Здоровье
Елена Малышева рассказала о причинах смерти Сергея Доренко
Обновлено в 00:41
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Австралийку не выпустили с острова Бали из-за пятна в паспорте
Обновлено вчера в 16:42
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16
Авто
Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов рынка подержанных машин составили ТОП-3 лучших японских седанов за 400 тыс. рублей, которые отличаются надежностью и большим ресурсом основных агрегатов.
Обновлено в 01:00
Общество
Дроздов опроверг «скандальный уход» из «В мире животных»
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
В Подмосковье пенсионер выпил «Крота» и попал в реанимацию
66-летний пенсионер из деревни Жуковки перепутал «Крота» с лимонадом и отхлебнул. Мужчина купил лимонад и чистящее средство.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
Обновлено вчера в 04:54