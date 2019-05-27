Экономика
Фондовые рынки АТР завершили торги без единой динамикиРосбалт вчера в 07:09
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили сегодняшние торги смешанной динамикой в ожидании конкретных договоренностей в рамках визита президента США Дональда Трампа в Японию.
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Nikkei вырос на фоне надежд на прогресс в торговых переговорах Японии и США
Financial Oneвчера в 04:34
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