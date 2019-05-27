Экономика
Фондовые рынки АТР завершили торги без единой динамикиРосбалт 07:09
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили сегодняшние торги смешанной динамикой в ожидании конкретных договоренностей в рамках визита президента США Дональда Трампа в Японию.
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Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Общество
Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян
Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн жителей мегаполисов старше четырех лет.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
Обновлено в 07:02
Общество
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Общество
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было
К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Стас Михайлов пожаловался на неискренность коллег
Обновлено вчера в 17:48
Музыка
Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне
Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Авто
Fiat Chrysler и Renault обсуждают полное слияние
Обновлено в 04:40
Общество
Чиновника в Пензенской области уволили за езду в пьяном виде
Начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерий Муругов уволен за вождение в нетрезвом виде.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом
На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Религия
Патриарх Кирилл поднял тему прав человека на встрече с Ягландом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник поднял тему защиты прав и достоинств человека на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом в его офисе в Страсбурге.
Обновлено в 06:54
Общество
Редкая панда-альбинос впервые попала на камеру в Китае
Уникальную большую панду-альбиноса удалось сфотографировать на территории китайского заповедника.
Обновлено в 00:47
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Обновлено в 05:10
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой
Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.
Обновлено в 06:24
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Гаджеты
Быстрее и дешевле Intel. AMD выпустила новые процессоры
Оснащенный кэш-памятью объемом 70 мегабайт AMD Ryzen 9 3900X будет продаваться по цене 499 долларов (около 32200 рублей) - в то время как конкурент от Intel, процессор Core i9-9920X, обойдется покупателям в 1199 долларов (77300 рублей).
Обновлено в 08:48
Происшествия
Найденный в пруду автомобиль волейболиста Волкова ранее был угнан
Автомобиль волейболиста Александра Волкова, ранее обнаруженный в Петровском пруду с разбитыми стеклами, был угнан у игрока 26 мая неизвестными лицами, сообщается на сайте санкт-петербургского "Зенита", за который выступает чемпион Олимпийских игр 2012 года.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ по посещаемости матчей
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Экономика
Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin
Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».
Обновлено вчера в 22:52
Шоу-бизнес
В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии
Китай опубликовал список самых инновационных городов
Китай опубликовал хит-парад самых инновационных городов мира.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз
Обновлено в 08:15
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38