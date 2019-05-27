Экономика

Фондовые рынки АТР завершили торги без единой динамикиРосбалт 07:09

Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили сегодняшние торги смешанной динамикой в ожидании конкретных договоренностей в рамках визита президента США Дональда Трампа в Японию.
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Азиатские фондовые рынки завершили разнонаправленно

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Разнонаправленные торги в Азии, выходной в США: как начинается неделя

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Биржи АТР закрылись смешанной динамикой на фоне визита Трампа в Японию

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