Экономика
Разнонаправленные торги в Азии, выходной в США: как начинается неделяРБК 02:10
Главной новостью утра, с оглядкой на которую фондовые рынки азиатского региона начали работу, стал визит Дональда Трампа в Японию. В понедельник президент США стал первым иностранным лидером, который встретился с императором Нарухито.
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Происшествия
Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
Массовый побег заключенных из колонии после пожара произошел в Одессе
В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки, сообщает "Думская". В настоящее время в здании пожар.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запущена с Плесецка
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
ВСУ обстреляли многоквартирный жилой дом в Горловке
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Авто
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Компания АвтоВАЗ разослала всем дилерам Lada предписание срочно отозвать автомобили Lada Xray Cross из указанного списка.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Губернатор Иркутской области попал в больницу
Обновлено в 03:47
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Верка Сердючка рассказала о желании Насти Каменских иметь детей
Как рассказал Андрей Данилко, слова которого приводит «СтарХит», на празднестве собрались все звезды украинского шоу-бизнеса.
Обновлено в 03:58
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Наука
В России создали уникальный материал на основе алюминия
Обновлено в 03:38
Транспорт
На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов
Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 02:01
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Хоккей
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Германия отчиталась о «секретных» стрельбах на Балтике
Стрельбы состоялись вблизи шведского города Хернесанд, примерно в 400 км к северу от Стокгольма.
Обновлено в 04:07
Политика
Политолог ответил на слухи об отставке Суркова
В беседе с изданием «Комсомольская правда» политолог признался, что обсуждал с Сурковым данную тему.
Обновлено в 02:51
Экономика
Курс биткойна за сутки вырос на 9,4%
Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос почти на 9,4% и по состоянию на 11:00 мск достиг $8750,24 за единицу криптовалюты.
Обновлено в 04:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали, с какой погоды начнется лето
Уже со вторника в центральных регионах европейской части России начнется повышение температуры воздуха до 22-27 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Микрорегулирование сочли слишком радикальным
МФО просят вводить новые требования к ним постепенно Микрофинансисты пытаются избежать резкого повышения требований к капиталу микрокредитных компаний (МКК), удвоения минимального порога инвестирования для физлиц в микрофинансовые компании (МФК) и запрета выдачи займов под залог недвижимости.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти
К настоящему моменту Белоруссия вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".
Обновлено в 05:00