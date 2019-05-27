Финансы

Разнонаправленные торги в Азии, выходной в США: как начинается неделяРБК 02:10

В плюсе торгуются японский Nikkei и шанхайский Shanghai Composite. Главная новость утра, с оглядкой на которую фондовые рынки азиатского региона начали работу, — визит Дональда Трампа в Японию. В понедельник президент США стал первым иностранным лидером, который встретился с императором Нарухито.
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Фондовые рынки АТР завершили торги без единой динамики

Росбалт07:09

Биржи АТР закрылись смешанной динамикой на фоне визита Трампа в Японию

ПРАЙМ05:17

Разнонаправленные торги в Азии, выходной в США: как начинается неделя

РБК02:10

Рынок акций РФ начал последнюю рабочую неделю мая на позитиве

Финмаркет03:06
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Политика

Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Футбол

РПЛ запретит клубам играть не на родных стадионах

Обновлено в 08:06
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
Обновлено в 02:55
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Общество

Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Найденный в пруду автомобиль волейболиста Волкова ранее был угнан

Обновлено в 07:40
Политика

Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко

Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:03
Политика

В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено в 05:39
Экономика

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие

В России вдвое продлят срок службы стрелкового оружия

В России разработали технологию, которая вдвое увеличит срок службы автоматического стрелкового оружия.
Обновлено в 06:26
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Общество

Число мужчин с ожирением в России за 16 лет выросло в три раза

Обновлено в 06:35
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Обновлено в 05:26
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России

Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
Обновлено в 03:00
Политика

В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу

В Кремле сожалеют о выходе главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.
Обновлено в 07:23
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Обновлено вчера в 23:37
Финансы

В США оценили планы Москвы по отказу от доллара

Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Теннис

Россиянка Кудерметова обыграла Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос»

Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира "Ролан Гаррос", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:29
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Дизайн нового автомобиля резко отличается от предыдущего поколения BMW 1-Series.
Обновлено в 04:02
Политика

Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского

Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Культура

Курентзис обходится бюджету Пермского края в 50 тысяч рублей в день

По сравнению с 2017 годом главный дирижер пермского оперного театра увеличил свой доход на полтора миллиона рублей.
Обновлено в 07:04
Общество

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Обновлено в 00:00
Происшествия

В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе

В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.
Обновлено в 06:52
Экономика

Курс биткоина превысил годовой максимум

Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Красноярске девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой

Семилетняя девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой в Ленинском районе Красноярска, сообщает управление СК по Красноярскому краю.
Обновлено в 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
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