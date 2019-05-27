Финансы
Разнонаправленные торги в Азии, выходной в США: как начинается неделяРБК 02:10
В плюсе торгуются японский Nikkei и шанхайский Shanghai Composite. Главная новость утра, с оглядкой на которую фондовые рынки азиатского региона начали работу, — визит Дональда Трампа в Японию. В понедельник президент США стал первым иностранным лидером, который встретился с императором Нарухито.
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Политика
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Футбол
РПЛ запретит клубам играть не на родных стадионах
Обновлено в 08:06
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
Обновлено в 02:55
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Общество
Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
Обновлено в 06:01
Политика
Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко
Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:03
Политика
В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено в 05:39
Экономика
Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin
Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие
В России вдвое продлят срок службы стрелкового оружия
В России разработали технологию, которая вдвое увеличит срок службы автоматического стрелкового оружия.
Обновлено в 06:26
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России
Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
Обновлено в 03:00
Политика
В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу
В Кремле сожалеют о выходе главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.
Обновлено в 07:23
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Теннис
Россиянка Кудерметова обыграла Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос»
Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира "Ролан Гаррос", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:29
Авто
BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Дизайн нового автомобиля резко отличается от предыдущего поколения BMW 1-Series.
Обновлено в 04:02
Политика
Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского
Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Культура
Курентзис обходится бюджету Пермского края в 50 тысяч рублей в день
По сравнению с 2017 годом главный дирижер пермского оперного театра увеличил свой доход на полтора миллиона рублей.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе
В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.
Обновлено в 06:52
Экономика
Курс биткоина превысил годовой максимум
Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Красноярске девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой
Семилетняя девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой в Ленинском районе Красноярска, сообщает управление СК по Красноярскому краю.
Обновлено в 05:39