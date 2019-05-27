Финансы
Разнонаправленные торги в Азии, выходной в США: как начинается неделяРБК 02:10
Главной новостью утра, с оглядкой на которую фондовые рынки азиатского региона начали работу, стал визит Дональда Трампа в Японию. В понедельник президент США стал первым иностранным лидером, который встретился с императором Нарухито.
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Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу
Собаки напали на ребенка, когда он гулял во дворе жилого дома. Они затащили его в канализационную трубу.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Армия США заказала российские патроны
В опубликованном перечне интересующих армию США боеприпасов значатся патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметам Калашникова различных модификаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД, а также охотничьи боеприпасы 12 калибра.
Обновлено в 02:43
Хоккей
Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии
Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду
Пастух в Забайкальском крае разжег в поле костер, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело 600 гектаров леса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки
Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Екатеринбурге вынесен приговор по делу бизнесмена из списка Титова
В Верх-Исетском суде Екатеринбурга судья Оксана Мамонтова вынесла приговор уральскому бизнесмену Сергею Капчуку.
Обновлено в 04:37
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
«Ливерпуль» не планирует покупать Депая
«Ливерпуль» не заинтересован в трансфере нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, о чем ранее писали в прессе.
Обновлено вчера в 13:48
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей
В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.
Обновлено в 03:36
Общество
В День основания Петербурга возложат цветы к Медному всаднику
В церемонии возложения цветов к Медному всаднику - памятнику императору Петру Великому, основателю Санкт-Петербурга, примут участие члены правительства города и депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также представители командования Западного военного округа, и почетные граждане города.
Обновлено вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»
Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Здоровье
Шотландка пожаловалась на простуду и впала в кому
Обновлено в 02:15
Экономика
Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42
Наука
В Австралии нашли грибы, выделяющие золото
Австралийские ученые обнаружили микроскопические грибы, которые способны поглощать растворенное золото и откладывать его в виде чистого металла на поверхности мицелия.
Обновлено 25 мая в 14:42
Здоровье
Генотипирование и диагностику эмбрионов могут включить в ОМС
Российские генетики предложили включить в стандарт обязательного медицинского страхования (ОМС) генотипирование для пациентов с генетическими заболеваниями и предимплантационную диагностику эмбрионов при ЭКО в семьях, где уже есть определенные диагнозы.
Обновлено в 05:22