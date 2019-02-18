Финансы
Размещение средств ФНБ принесло более 70 млрд рублейNews.ru вчера в 06:42
Размещение средств Фонда национального благосостояния в 2018 году принесло в федеральный бюджет РФ 70,52 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство финансов России. Так, по итогам 2017 года аналогичный показатель составлял 50,84 млрд рублей.
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Минфин раскрыл доходность размещения средств фонда национального благосостояния
Ведомостивчера в 06:27
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