Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашенияТК Звезда 05:03

с чего всё началось

Стало известно о плане назначения Мексики «безопасной третьей страной». Американский президент США Дональд Трамп случайно раскрыл детали миграционного соглашения с Мексикой.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Общество Бэнкси показал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси показал свое новое граффити в международном аэропорту Хитроу в Лондоне.

Политика Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.

Гаджеты Флагманские смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro представят 12 июня Компания Xiaomi в конце прошлого месяца анонсировала флагманскую серию смартфонов Redmi K20 в Китае.

Наука Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.

Армия и оружие «Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15 Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.

Политика Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.

Футбол Джеймс подписал пятилетний контракт с «МЮ» Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.

Авто Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.

Происшествия Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.

Общество В России вступают в силу новые правила выезда детей за границу С 12 июня в России вступают в силу новые правила выезда детей за рубеж.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Политика Парубий подписал закон об импичменте президента Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.

Политика Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана Рамзан Кадыров призвал во вторник жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации в связи с ситуацией на границе двух субъектов РФ.

Авто Универсал BMW 3-Series был рассекречен до официальной премьеры Универсал BMW 3-Series Touring нового поколения должен дебютировать осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.