Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашенияТК Звезда 05:03

с чего всё началось

Стало известно о плане назначения Мексики «безопасной третьей страной». Американский президент США Дональд Трамп случайно раскрыл детали миграционного соглашения с Мексикой.

Политика Опрос показал снижение рейтинга партии Зеленского Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали снижение поддержки партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" на 0,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Крупнейший в России танковый вододром открылся в Омске Самый большой в РФ искусственный танковый вододром открылся на территории Омского автобронетанкового инженерного института.

Футбол Черчесов рассказал, почему не выпустил Чалова против Кипра Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему оставил на скамейке запасных нападающего ЦСКА Федора Чалова в матче с Кипром.

Происшествия Более 400 человек эвакуировали из-за пожара в академии самбо в Кстово В городе Кстово Нижегородской области эвакуировали более 400 человек из-за возгорания кровли музея спортивной школы олимпийского резерва «Самбо».

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, выступавшая под ником Лия, трагически погибла в квартире родителей в ночь со вторника на среду, сообщает "Московский Комсомолец".

Шоу-бизнес Алена Водонаева уверена, что поет лучше Ольги Бузовой Телеведущая Алена Водонаева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что поет она куда лучше, чем Ольга Бузова, которая сегодня одна из немногих в стране, кто способен собрать полные концертные залы.

Происшествия Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Политика Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре Москвы Журналистов и других задержанных участников несанкционированной акции в защиту Ивана Голунова начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.

Политика Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины «Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.

Происшествия В Самарской области у железнодорожной станции загорелся лес В Самарской области около железнодорожной станции Курумоч загорелся лес на площади 5 га. На место происшествия направлен пожарный поезд.

Политика Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева.

Армия и оружие Секретарь СНБО раскритиковал украинскую бронемашину «Варта» Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алекандр Данилюк раскритиковал бронемашину с усиленной противоминной защитой "Варта" украинского производства, заявив, что она не защищает бойцов.

Происшествия МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.

Политика МИД Молдавии отзывает посла в США Новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отозвал посла в США Кристину Балан.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Армия и оружие Россия, по некоторым данным, перебрасывает дополнительные войска и вооружения в Крым По данным источника издания, к нынешнему контингенту в 30 тысяч военных Москва планирует добавить еще 13 тысяч. собеседники издания говорят, что наращивание сил даст Москве больше контроля над Черным морем.

Политика МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию МИД Венесуэлы сообщил о скором визите президента Николаса Мадуро в Россию.