Политика
Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашенияТК Звезда 05:03
Стало известно о плане назначения Мексики «безопасной третьей страной». Американский президент США Дональд Трамп случайно раскрыл детали миграционного соглашения с Мексикой.
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с чего всё началось
Фотографу газеты The Washington Post Джэбину Ботсфорду удалось сфотографировать и частично прочесть документ, который, по словам американского президента Дональда Трампа, является секретной частью соглашения между США и Мексикой о решении проблемы нелегальных мигрантов.Вести.Ru08:38
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Политика
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Украинские силовики сообщили о приближении к Донецку
Обновлено в 12:55
Происшествия
Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре Москвы
Журналистов и других задержанных участников несанкционированной акции в защиту Ивана Голунова начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.
Обновлено в 08:58
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«Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.
Обновлено в 12:46
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Обновлено в 09:10
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СМИ заметили дочь Пескова на акции в поддержку Голунова
Обновлено в 11:55
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Приходько выиграла в суде у команды Порошенко
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Армия и оружие
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алекандр Данилюк раскритиковал бронемашину с усиленной противоминной защитой "Варта" украинского производства, заявив, что она не защищает бойцов.
Обновлено в 13:17
Происшествия
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Обновлено вчера в 15:29
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Новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отозвал посла в США Кристину Балан.
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По данным источника издания, к нынешнему контингенту в 30 тысяч военных Москва планирует добавить еще 13 тысяч. собеседники издания говорят, что наращивание сил даст Москве больше контроля над Черным морем.
Обновлено в 13:03
Политика
МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию
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Обновлено в 11:02
Армия и оружие
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Обновлено в 06:35
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«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay
Обновлено в 12:04