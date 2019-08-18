Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на УкраинуРИА Новости 09:03
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну. Об этом он написал в Instagram. По словам Разина, он планирует навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы.
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Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург с двухдневным визитом
В канун праздника Преображения Господня, 18 августа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с двухдневным визитом в Санкт-Петербург.
Обновлено в 14:28
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
Обновлено в 18:06
Политика
На Украине объявили о задержании «российского шпиона»
Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «МиГремонт», который якобы шпионил в пользу России.
Обновлено в 16:50
Авто
Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун
После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено в 17:40
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Россиянин Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США).
Обновлено в 18:45
Происшествия
СМИ узнали содержание аудиозаписи подростка, убившего свою семью
Трагедия произошла в селе Патрикеево. После убийства семьи подросток свёл счёты с жизнью.
Обновлено в 13:56
Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Гаджеты
Apple выпустит смартфон с гибким экраном в 2022 году
ИА "Ореанда-Новости" Компания американского производства Apple выпустит на мировой рынок мобильное устройство, обладающим гибким экраном, не раньше 2022 года.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Общество
В Уссурийске организована срочная эвакуация из-за паводка
Срочная эвакуация людей из-за паводка организована властями Уссурийска. Об этом 18 августа сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 10:07
Единоборства
Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо
Непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что ведет переговоры о реванше с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Обновлено в 18:28
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в Армейских играх
Россия была бы рада видеть на Армейских международных играх участников из стран НАТО. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика
Huawei стало тесно в Крылатском
15 августа газета «Ведомости» сообщила, что до 2024 года корпорация намерена в четыре раза увеличить штат в России и нанять до 1,5 тыс. специалистов в центры исследований и разработок (R&D). Сейчас Huawei арендует около 20% площадей (16 тыс. кв. м) в бизнес-парке «Крылатские Холмы», принадлежащем Millhouse Романа Абрамовича.
Обновлено в 18:14
Политика
Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время
Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
Обновлено в 11:59
Футбол
Орещук опроверг информацию о переговорах Рибери с «Динамо»
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.
Обновлено в 12:33
Политика
Мумии возрастом около трех тысяч лет обнаружили в Йемене
Археологи обнаружили древнее поселение и мумии возрастом около 3000 лет в окрестностях столицы Йемена, пишет агентство новостей SABA.
Обновлено в 19:10
Киберспорт
Слух: Superhot выйдет на Nintendo Switch
Известный инсайдер, один из администраторов форума ResetEra и аналитик азиатского рынка в Niko Partners Даниэль Ахмад в своём Twitter-аккаунте заявил, что на презентации Nintendo покажет очередной эксклюзив Microsoft, который выйдет на Switch, а также анонсирует и сразу же выпустит для своей консоли две «горячие» игры.
Обновлено в 02:48
Кино
Актриса из «Оно-2» боится смотреть фильм целиком
Обновлено в 14:02
Политика
Лидер партии Зеленского заявил, что война в Донбассе будет долгой
Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что военные действия в Донбассе не закончатся в ближайшее время.
Обновлено в 11:38
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Транспорт
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено в 17:51
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие
Депутат Саблин прибыл в Сирию, где встретится с Асадом
Глава группы дружбы парламентов РФ и САР Дмитрий Саблин прибыл в рамках рабочего визита в Сирию.
Обновлено в 02:33
Футбол
Моуринью со слезами на глазах рассказал, как скучает по футболу
Бывший главный тренер «Реала», «Интера» и «Челси» Жозе Моуринью со слезами на глазах признался, что скучает по работе в профессиональной команде.
Обновлено в 11:12