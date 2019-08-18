Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на УкраинуРИА Новости 09:03

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну. Об этом он написал в Instagram. По словам Разина, он планирует навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы.
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Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Вести.Ru09:51

Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского разрешить ему въезд в страну

РБК12:12

Продюсер «Ласкового мая» обратился к Зеленскому

Lenta.ru11:09

Продюсер «Лаского мая» попросил Зеленского пустить его на Украину

Газета.Ru16:49

Продюсер «Ласкового мая» попросил у Зеленского разрешения на въезд в страну

Известия09:42

Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского пустить его на Украину

Московский Комсомолец09:12

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

РИА Новости09:03
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Политика

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После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
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Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60

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Бывший главный тренер «Реала», «Интера» и «Челси» Жозе Моуринью со слезами на глазах признался, что скучает по работе в профессиональной команде.
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Андрей Разин
Российский политик
Российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май». Заслуженный артист Республики Крым, ответственный секретарь Московского купечества.
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