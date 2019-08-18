Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну. Об этом он написал в Instagram. По словам Разина, он планирует навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы.

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

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