Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на УкраинуРИА Новости 09:03
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну. Об этом он написал в Instagram. По словам Разина, он планирует навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Политика
Советник Трампа отверг угрозу рецессии в США
Советник президента США Дональда Трампа по внешней торговле Питер Наварро считает, что Соединенным Штатам не грозит рецессия.
Обновлено в 14:37
Авто
Автоэксперт назвал пять самых привлекательных бюджетных паркетников
Автоэксперт Дмитрий Попов помог журналистам составить рейтинг из пяти наиболее привлекательных внешне бюджетных кроссоверов.
Обновлено в 00:24
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Кино
Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно
Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.
Обновлено вчера в 19:39
Гаджеты
В IKEA увеличат инвестиции в развитие технологий «умного дома»
В шведской компании IKEA увеличат инвестиции в развитие технологий «умного дома», создав для этого отдельное структурное подразделение IKEA Home smart.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Москве полицейский погиб в ДТП с грузовиком
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Шойгу объяснил полеты Ту-160 на Чукотку
16 августа сообщалось, что два российских ракетоносца Ту-160 вернулись с чукотского аэродрома Анадырь, расположенного вблизи границы с США.
Обновлено в 11:58
Космос
В США заявили о взрыве российской ядерной торпеды «Статус-6»
Обновлено вчера в 20:02
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Кино
Обзор американского бокс-офиса за 16-18 августа
Лидером прокатного уикенда в США стала комедия "Хорошие мальчики" о трех шестиклассниках, которые решают попасть на взрослую вечеринку, от режиссера Джина Ступницки, который работал над сериалом "Офис" и сценарием для фильма "Очень плохая училка".
Обновлено в 15:17
Футбол
Тренер «Нижнего Новгорода»: «Нам надо возвращать фарт»
Исполняющий обязанности главного тренера «Нижнего Новгорода» Константин Галкин после ничьей в домашнем матче со «СКА-Хабаровском» отметил, что хозяева имели значительное преимущество по ходу встречи.
Обновлено в 15:23
Политика
Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии
Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Обновлено в 06:42
Общество
Авиакомпании возобновили продажу билетов на полеты Boeing 737 Max
Авиакомпании возобновили продажу билетов на рейсы, выполняемые Boeing 737 Max.
Обновлено в 11:57
Футбол
Марио Балотелли официально стал игроком «Брешии»
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
Белорусский комплекс РЭБ сбил над Ираном американские беспилотники
Американские беспилотники сбиты над Ираном при помощи белорусского комплекса.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС отключила автоматика
Автоматика отключила энергоблок утром 18 августа. На объекте произошло ложное срабатывание одной из защитных систем.
Обновлено в 06:40
Футбол
«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА
Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:58
Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
Обновлено в 06:52
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Авто
Nissan и Dongfeng выпустили удешевленный аналог Nissan Kicks
Компания Nissan и китайский автогигант Dongfeng выпустили полностью электрическую версию небольшого паркетника Venucia T60.
Обновлено в 00:32
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro на живых фото в руках пользователя
Redmi Note 8 Pro впервые засветился на живых фото несколько дней тому назад, когда изображения со сборочного конвейера опубликовал глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing).
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено в 14:49
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили столичное «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:58