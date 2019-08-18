Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на УкраинуВести.Ru 09:51

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
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Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского разрешить ему въезд в страну

РБК12:12

Продюсер «Ласкового мая» попросил у Зеленского разрешения на въезд на Украину

Газета.Ru09:20

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Вести.Ru09:51

Продюсер «Ласкового мая» попросил у Зеленского разрешения на въезд в страну

Известия09:42

Продюсер «Ласкового мая» обратился к Зеленскому

Lenta.ru11:09

Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского пустить его на Украину

Московский Комсомолец09:12

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

РИА Новости09:03
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Политика

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