Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Происшествия ДТП с туристическим автобусом в Москве попало на видео Момент столкновения туристического автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы попал на видео.

Единоборства Миочич победил Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич накануне в Анахайме нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

Происшествия Аварийно севший в поле самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать В Подмосковье начали разбирать самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севший на кукурузное поле в четверг утром.

Политика В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».

Политика Нетаньяху назвал цель визита на Украину Ранее сообщалось, что Зеленский 19 августа проведёт переговоры с Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Политика Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.

Футбол Хохлов заявил, что «Динамо» не хватило сил в матче с «Локомотивом» Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение в матче против «Локомотива» со счётом 1:2 в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95 Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.

Происшествия В Румынии пациент психбольницы убил четырех человек Пациент психиатрической больницы в румынском уезде Бузэу убил четверых больных и ранил еще девять человек в ночь на воскресенье, сообщает румынское издание Diji 24.

Авто Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.

Происшествия Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Политика Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Культура Скончался американский комик Аддотта Американский комик Кип Аддотта ушел из жизни на 75-ом году жизни. О кончине юмориста рассказали его близкие в социальных сетях.

Гаджеты В MediaMarkt замечены чехлы для iPhone XR 2019 Один из пользователей ресурса Reddit обнаружил в магазине MediaMarkt, что в Германии, чехлы для iPhone XR 2019.

Гаджеты Google Pixel 4 обойдется на 300 долларов дороже Google Pixel 3 Если на старте продаж Pixel 3 стоил 800 долларов, то его преемник будет оцениваться на 300 долларов дороже.

Происшествия Стало известно, за что Макгрегор избил пожилого человека в баре Пожилой гость бара, который был избит ирландским бойцом Конором Макгрегором, мог сам спровоцировать нападение со стороны спортсмена.

Происшествия Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.