Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на УкраинуВести.Ru 09:51
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
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Политика
Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне
Обновлено в 11:27
Происшествия
ДТП с туристическим автобусом в Москве попало на видео
Момент столкновения туристического автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы попал на видео.
Обновлено в 04:37
Единоборства
Миочич победил Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич накануне в Анахайме нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Аварийно севший в поле самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать
В Подмосковье начали разбирать самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севший на кукурузное поле в четверг утром.
Обновлено в 08:36
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Политика
Нетаньяху назвал цель визита на Украину
Ранее сообщалось, что Зеленский 19 августа проведёт переговоры с Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.
Обновлено в 14:10
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Политика
Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой
По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.
Обновлено в 03:02
Футбол
Хохлов заявил, что «Динамо» не хватило сил в матче с «Локомотивом»
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение в матче против «Локомотива» со счётом 1:2 в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:32
Происшествия
AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Футбол
Дзюбу могут дисквалифицировать за слова о позорном судействе
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Румынии пациент психбольницы убил четырех человек
Пациент психиатрической больницы в румынском уезде Бузэу убил четверых больных и ранил еще девять человек в ночь на воскресенье, сообщает румынское издание Diji 24.
Обновлено в 09:30
Авто
Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus
Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи
Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено в 11:23
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Теннис
Шарапова заменит Уильямс на выставочном турнире
Обновлено в 13:18
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46
Культура
Скончался американский комик Аддотта
Американский комик Кип Аддотта ушел из жизни на 75-ом году жизни. О кончине юмориста рассказали его близкие в социальных сетях.
Обновлено в 14:11
Гаджеты
В MediaMarkt замечены чехлы для iPhone XR 2019
Один из пользователей ресурса Reddit обнаружил в магазине MediaMarkt, что в Германии, чехлы для iPhone XR 2019.
Обновлено в 04:50
Авто
Эксперты назвали 5 лучших альтернатив фургона Lada Largus
Обновлено в 04:52
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Обновлено в 12:49
Гаджеты
Google Pixel 4 обойдется на 300 долларов дороже Google Pixel 3
Если на старте продаж Pixel 3 стоил 800 долларов, то его преемник будет оцениваться на 300 долларов дороже.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Стало известно, за что Макгрегор избил пожилого человека в баре
Пожилой гость бара, который был избит ирландским бойцом Конором Макгрегором, мог сам спровоцировать нападение со стороны спортсмена.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Общество
Специалисты в Румынии сообщили об отсутствии радиоактивной угрозы для населения страны
Румынский Инспекторат по чрезвычайным ситуациям, Комиссия по контролю за ядерной деятельностью и Агентство по охране окружающей среды указали в совместном сообщении в воскресенье, что данных, которые свидетельствовали бы о радиоактивной опасности для румынского населения, не существует.
Обновлено в 13:37