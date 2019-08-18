Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну. Об этом он написал в Instagram. По словам Разина, он планирует навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы.

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями, которые ожидаются 22 и 23 августа в Приморье, где продолжается паводок из-за затяжных дождей.

Общество Аналитики выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в России Специалисты посчитали, что базовый набор российского школьника, состоящий из пенала, рюкзака и школьной формы, обойдется в среднем в 2619 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Авито".

Космос Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общество Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Религия Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.

Происшествия В Свердловской области на Белоярской АЭС отключили энергоблок На Белоярской атомной электростанции сегодня в 9:15 отключили энергоблок №4 из-за срабатывания автоматической защиты.

Политика СМИ назвали главных стран-должников России Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.

Армия и оружие Почему на Аляске обеспокоены действиями России в Арктике Действия России в Арктике ведут к «милитаризации» региона. Так считает сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.

Политика Немецко-американские отношения оказались «на дне», пишет Der Spiegel Отношения между Германией и США "оказались на дне" из-за разногласий по политическим и экономическим вопросам, постоянных споров и угроз со стороны Вашингтона, говорится в редакционном материале Der Spiegel.

Музыка Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая» Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.

Политика КПРФ не позволит власти заглушить протесты против нечестных выборов Если раньше кому-то казалось, что в городе существуют только две силы – власть и несистемные либералы, – то сейчас стало очевидным: настоящей альтернативной нынешнему курсу власти может быть КПРФ и широкое объединение лево-патриотических сил.

Происшествия Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.

Единоборства Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.

Политика Иранский танкер покинул Гибралтар Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.

Политика Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из состава СНГ Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что Тбилиси допустил ошибку, приняв решение о выходе из СНГ десять лет назад.

Футбол Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адрес Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов Стоимость смартфона Xiaomi Redmi 7 сократилась до 99 долларов, притом такая цена будет актуальна на постоянной основе.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Здоровье Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.