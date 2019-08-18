Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на УкраинуРИА Новости 09:03
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну. Об этом он написал в Instagram. По словам Разина, он планирует навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы.
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Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа
Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями, которые ожидаются 22 и 23 августа в Приморье, где продолжается паводок из-за затяжных дождей.
Обновлено в 21:46
Футбол
Многотысячный стадион встретил овациями экипаж А321
Обновлено в 05:02
Общество
Аналитики выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в России
Специалисты посчитали, что базовый набор российского школьника, состоящий из пенала, рюкзака и школьной формы, обойдется в среднем в 2619 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Авито".
Обновлено в 20:18
Космос
Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов
Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 21:18
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Происшествия
В Свердловской области на Белоярской АЭС отключили энергоблок
На Белоярской атомной электростанции сегодня в 9:15 отключили энергоблок №4 из-за срабатывания автоматической защиты.
Обновлено в 07:06
Политика
СМИ назвали главных стран-должников России
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Армия и оружие
Почему на Аляске обеспокоены действиями России в Арктике
Действия России в Арктике ведут к «милитаризации» региона. Так считает сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.
Обновлено в 01:01
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» благодаря голам Миранчуков
Обновлено в 13:55
Политика
Немецко-американские отношения оказались «на дне», пишет Der Spiegel
Отношения между Германией и США "оказались на дне" из-за разногласий по политическим и экономическим вопросам, постоянных споров и угроз со стороны Вашингтона, говорится в редакционном материале Der Spiegel.
Обновлено в 21:39
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено в 17:30
Политика
КПРФ не позволит власти заглушить протесты против нечестных выборов
Если раньше кому-то казалось, что в городе существуют только две силы – власть и несистемные либералы, – то сейчас стало очевидным: настоящей альтернативной нынешнему курсу власти может быть КПРФ и широкое объединение лево-патриотических сил.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле
Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено 16 августа в 22:29
Авто
В России продажи Datsun выросли на 34% в июле
Обновлено в 10:43
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться педикулезом
Головным педикулезом особенно часто заражаются дети.
Обновлено в 05:19
Космос
«КосмоКурс» собирается использовать 3D-печать при создании двигателей
Обновлено вчера в 05:23
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено в 18:06
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из состава СНГ
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что Тбилиси допустил ошибку, приняв решение о выходе из СНГ десять лет назад.
Обновлено в 09:07
Футбол
Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адрес
Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес.
Обновлено в 15:53
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов
Стоимость смартфона Xiaomi Redmi 7 сократилась до 99 долларов, притом такая цена будет актуальна на постоянной основе.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено вчера в 03:01
Здоровье
Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер
Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.
Обновлено в 19:14
Происшествия
Хозяин ресторана в Албании напал на отменивших заказ туристов
Владелец ресторана в Албании набросился с ножом на испанских туристов из-за того, что они отменили заказ.
Обновлено в 18:49