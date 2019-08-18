Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на УкраинуВести.Ru 09:51
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Происшествия
Убивший семью подросток был общительным отличником
Обновлено в 10:07
Происшествия
В МАК обследовали черные ящики самолета А321
Обновлено в 10:50
Футбол
Футболисты «Спартака» готовятся к матчу с ЦСКА в полном составе
Футболисты "Спартака" в воскресенье готовятся к московскому дерби с ЦСКА в полном составе.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Космос
Китайцы впервые запустили легкую ракету-носитель Jielong-1
Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) провела первый запуск ракеты-носителя легкого класса Jielong-1, сообщает CCTV.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка
На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Полицейский погиб в ДТП в Москве
Обновлено в 06:16
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Футбол
Бывший футболист сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры
Футболист выступал за лондонские команды «Арсенал» и «Челси». Он трижды выигрывал чемпионат Англии, кубок и суперкубок страны.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Игорь Николаев отправился на гастроли без обручального кольца
Игорь Николаев отправился на гастроли в поезде, удивив поклонников скромным выбором.
Обновлено в 10:23
Кино
Мартин Фриман высказался по поводу продолжения съемок сериала «Шерлок»
Известный актер Мартин Фриман высказал мысли относительно продолжения съемок сериала «Шерлок», об этом 18 августа сообщает издание Collider.
Обновлено в 11:02
Политика
В Москве пройдет несколько протестных акций
Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что впечатлен массовостью последней акции оппозиции на проспекте Сахарова, которая очевидно показывает недовольство общества властью.
Обновлено 16 августа в 23:30
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением
Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 12:19
Экономика
В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 03:08
Политика
Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 03:29
Авто
Aurus Senat до старта продаж подешевел на 10 млн рублей
Российский бренд представительских автомобилей Aurus готовится к официальным продажам своих двух моделей - седана Senat S600 и лимузина Senat L700.
Обновлено в 09:00
Авто
Легендарная машина «Волга» может вернуться на конвейер
Сообщается, что примерно полтора года назад о возможном возрождении «Волги» обмолвился глава совета директоров холдинга «Русские машины» Зигфрид Вольф, а специальное инвестиционное соглашение (СПИК), подписанное с Минпромторгом РФ до 2028 года, позволяет ГАЗу выпускать не только двигатели (речь шла о дизельных моторах Volkswagen), но и автомобили.
Обновлено в 05:46
Футбол
Миллер отреагировал на эпизоды с судейством в матче против «Ахмата»
В субботу «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.
Обновлено в 08:54
Футбол
Уфа — Ростов 2:0
Обновлено в 11:24
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол
Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»
По информации источника, аргентинец хочет перейти в «Фенербахче». Турецкий клуб готов взять 29-летнего игрока в аренду на один сезон.
Обновлено в 10:50