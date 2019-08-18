Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на УкраинуВести.Ru 09:51

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
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Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского разрешить ему въезд в страну

РБК12:12

Продюсер «Ласкового мая» обратился к Зеленскому

Lenta.ru11:09

Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского пустить его на Украину

Московский Комсомолец09:12

Продюсер «Ласкового мая» попросил у Зеленского разрешения на въезд в страну

Известия09:42

Продюсер «Ласкового мая» попросил у Зеленского разрешения на въезд на Украину

Газета.Ru09:20

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Вести.Ru09:51

Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского разрешить ему въезд на Украину

РИА Новости09:03
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен

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СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
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Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

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Тираж Steam-версии Final Fantasy XV превысил миллион копий

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Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Общество

Подтопления на всех федеральных трассах в Сочи ликвидированы

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Происшествия

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В Нижегородской области умер мужчина, посетивший музыкальный фестиваль Alfa Future People.
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Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
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На могиле Веры Глаголевой установили памятник

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Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
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Армия Хафтара уничтожила турецкую базу около Мисурата

Военно-воздушные силы армии Халифы Хафтара уничтожила строящуюся турецкую военную базу недалеко от города Мисурата.
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Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич победил нокаутом Даниэля Кормье в чемпионском бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
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Дипломат признал потерю Украиной главных признаков государства

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Снимки были опубликованы в журнале Vogue Russia в 1994 году. Пугачеву запечатлели на фотографиях в черном пальто и очках в возрасте 45 лет.
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Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено вчера в 11:08
Транспорт

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Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Андрей Разин
Российский политик
Российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май». Заслуженный артист Республики Крым, ответственный секретарь Московского купечества.
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