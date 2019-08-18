Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на УкраинуВести.Ru 09:51
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Обновлено в 09:12
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Киберспорт
Тираж Steam-версии Final Fantasy XV превысил миллион копий
Обновлено в 12:20
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Общество
Подтопления на всех федеральных трассах в Сочи ликвидированы
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Нижегородской области умер посетитель фестиваля Alfa Future People
В Нижегородской области умер мужчина, посетивший музыкальный фестиваль Alfa Future People.
Обновлено в 12:41
Религия
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
Новый бюджетный смартфон Huawei зарегистрировали в TENAA
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила турецкую базу около Мисурата
Военно-воздушные силы армии Халифы Хафтара уничтожила строящуюся турецкую военную базу недалеко от города Мисурата.
Обновлено в 11:41
Футбол
«Химки» одолели «Нефтехимик» в матче ФНЛ
В матче 9-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Химки» одолели «Нефтехимик» со счетом 3:2. Это победа позволила подмосковной команде набрать 21 очко и возглавить турнирную таблицу.
Обновлено в 12:00
Единоборства
Миочич победил Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич победил нокаутом Даниэля Кормье в чемпионском бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
Обновлено в 02:41
Политика
Дипломат признал потерю Украиной главных признаков государства
По мнению политика, на Украине не произошло экономического чуда, бюрократический аппарат разваливается, а сама страна теряет главные признаки любого государства — территории и население.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков аварийно севшего А321
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) рассказали о состоянии бортовых самописцев с самолёта А321, совершившего аварийную посадку в поле вскоре после взлёта из Жуковского из-за отказа двигателей.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
В Сети появились фото 45-летней Пугачевой из журнала Vogue Russia
Снимки были опубликованы в журнале Vogue Russia в 1994 году. Пугачеву запечатлели на фотографиях в черном пальто и очках в возрасте 45 лет.
Обновлено в 11:58
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Обновлено 16 августа в 06:13
Происшествия
В попавшем в ДТП в Москве автобусе находились граждане КНР
В туристическом автобусе, столкнувшемся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, находились граждане Китая.
Обновлено в 03:54
Футбол
Томас Тухель: «Неймар чувствительный, поэтому я всегда буду защищать его»
У Неймара есть три года по контракту. Он чувствительный, поэтому я всегда буду защищать его.
Обновлено в 10:19
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено вчера в 11:08
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Футбол
Паршивлюк назвал причину ухода из «Спартака»
Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о конфликте, из-за которого ему пришлось уйти из «Спартака».
Обновлено в 11:51
Игры
Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты
Обновлено в 03:27
Авто
Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер
Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Экономика
В России МРОТ могут увеличить на 850 рублей
В России с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) может быть увеличен на 850 рублей, до 12 130 рублей.
Обновлено 16 августа в 08:44
Теннис
Медведев обратился к болельщикам после победы над Джоковичем
Обновлено в 07:20
Общество
Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49