Происшествия

В Москве состоится новая несогласованная акция оппозицииЭхо Москвы 00:00

Участники акции, которых вытеснили с Тверской площади, продолжили протест на улицах Москвы. Митинг завершился на Трубной площади, где незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которых к тому моменту уже отпустили из судов, задержали снова, а позже арестовали.
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