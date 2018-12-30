Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в Магнитогорске продолжится, предположительно, не меньше двух суток, рассказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

Разбор завалов в Магнитогорске продлится не менее двух суток

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Происшествия Происшествия МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.

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Происшествия Происшествия Под завалами дома в Магнитогорске обнаружили тела еще троих погибших Спасатели обнаружили тела еще троих погибших под завалами жилого дома в Магнитогорске. Пока извлечь их не представляется возможным.

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Происшествия Происшествия Найдено тело восьмого погибшего от взрыва в Магнитогорске Спасатели обнаружили среди обломков здания в Магнитогорске восьмого погибшего. На месте катастрофы работает психологическая служба.

Происшествия Происшествия Уточнено число пропавших после обрушения дома в Магнитогорске ГУ МЧС по Челябинской области уточнило число пропавших людей после обрушения подъезда дома в Магнитогорске.

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