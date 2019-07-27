Очевидцы сняли на видео упавший в карьер у деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторный самолет. Ролик опубликован в группе «ПОДСЛУШАНО | Серпухов без цензуры!» во «ВКонтакте». На борту самолета находились пилот и один пассажир.

Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео

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