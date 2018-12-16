Армия и оружие
Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране
Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в странеИзвестия11:27
Самолет Су-27 ВВС Украины, потерпевший крушение в Житомирской области, был одной из самых новых машин этой модели в стране. Об этом заявили в пресс-центре командования украинских воздушных сил. На странице командования в Facebook указывается, что истребитель был выпущен в 1987 году.
Известия11:27
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