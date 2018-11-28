Происшествия

Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком
Российская газета
03:20

Самолет авиакомпании Lion Air, разбившийся в конце октября, "не был готов к полету". К такому выводу пришел комитет по безопасности транспорта Индонезии.
Российская газета03:20
с чего всё началось
У самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air перед крушением не починили неисправный датчик, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на доклад индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте.
Коммерсантъ00:33

Подробнее о событии

Bloomberg сообщило о неисправности датчиков индонезийского борта Lion Air

RT на русском03:28

Экипаж индонезийского лайнера, который упал в Яванское море, до последнего пытался вернуть контроль над самолётом

Эхо Москвы04:03

Пилоты разбившегося в Индонезии самолета сообщали диспетчеру о проблемах с управлением

Интерфакс02:27

Пилотам разбившегося Boeing 737 пришлось сражаться с собственными системами

Телеканал 360°01:13

Самолет Lion Air не был готов к полету, считает следствие в Индонезии

РИА Новости02:11

У разбившегося в Индонезии Boeing не были устранены неполадки одного из датчиков

Коммерсантъ00:33

Reuters: индонезийский Boeing был неисправен еще во время предпоследнего рейса

ТАСС00:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Происшествия

Число эвакуированных из-за угрозы взрыва столичных ТЦ выросло до 14

Обновлено в 06:10
Происшествия

Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию

Обновлено в 06:07
Происшествия

СК завел уголовное дело из-за пожара на «Викторе Черномырдине»

Следователи возбудили уголовное дело о пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Северо-Западного управления СК на транспорте.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Михаил Елизаров прокомментировал сообщения о своем суициде

Писатель и музыкант Михаил Елизаров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" опроверг сообщения в СМИ о своей попытке самоубийства.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Сбивший насмерть балерину Мариинки гонщик избежал наказания

Уголовное дело в отношении стритрейсера Ивана Ярочкина, сбившего насмерть заслуженную балерину Мариинского театра Ольгу Искандерову, прекращено в связи с примирением сторон.
Обновлено в 06:08
Происшествия

СК возбудил дело об избиении ребенка тренером в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения тренером спортивной секции ребенка в Наро-Фоминском районе Подмосковья.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области

В Оренбургской области при столкновении грузовика с автомобилем погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Москве четырех школьников заподозрили в изготовлении бомбы

Столичный главк Следственного комитета России (СКР) проверяет четырех подростков на причастность к делу 14-летнего школьника, арестованного ранее за изготовление самодельного взрывного устройства.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Ребенок закидал снегом Вечный огонь в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле школьник с помощью снега потушил Вечный огонь возле стелы на площади Славы, причем никто из прохожих не остановил его.
Обновлено в 06:11
Происшествия

На Кубани в результате дождей подтоплены два моста

Движение транспорта через подтопленные в результате дождей в Северском районе мосты приостановлено, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Прикурившая от Вечного огня школьница предстанет перед судом на Урале

Две девушки бросили один из венков в Вечный огонь.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Женщина с ребенком погибли после нападения медведя на севере Канады

Ранее сообщалось, что в этом районе погибли два человека предположительно после нападения белого медведя.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Красноярском крае в ДТП со школьным автобусом погиб один человек

Обновлено в 05:37
Происшествия

В Петербурге мужчина получил ранение при стрельбе после ДТП

Один из участников ДТП в Санкт-Петербурге пострадал в результате стрельбы из травматического оружия, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу по машинам в Москве

Как стало известно РЕН ТВ, пьяный мужчина на 6-й Радиальной улице в Москве устроил стрельбу по машинам из пневматического оружия.
Обновлено в 05:36
Главное