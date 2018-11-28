Происшествия

Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком
Российская газета
03:20

Самолет авиакомпании Lion Air, разбившийся в конце октября, "не был готов к полету". К такому выводу пришел комитет по безопасности транспорта Индонезии.
Российская газета03:20
с чего всё началось
У самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air перед крушением не починили неисправный датчик, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на доклад индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте.
Коммерсантъ00:33

Подробнее о событии

Эксперты определили причину катастрофы индонезийского Boeing 737

Газета.Ru07:15

Bloomberg сообщило о неисправности датчиков индонезийского борта Lion Air

RT на русском03:28

Экипаж индонезийского лайнера, который упал в Яванское море, до последнего пытался вернуть контроль над самолётом

Эхо Москвы04:03

Пилоты разбившегося в Индонезии самолета сообщали диспетчеру о проблемах с управлением

Интерфакс02:27

Самолет Lion Air не был готов к полету, считает следствие в Индонезии

РИА Новости02:11

У разбившегося в Индонезии Boeing не были устранены неполадки одного из датчиков

Коммерсантъ00:33

Reuters: индонезийский Boeing был неисправен еще во время предпоследнего рейса

ТАСС00:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Происшествия

«Телефонные террористы» атаковали Москву из-за границы

Обновлено в 07:44
Происшествия

Медведев призвал разобраться с пожаром на ледоколе в Петербурге

Обновлено в 07:33
Происшествия

Защита объяснила, почему Шакро Молодой в суде разгадывал кроссворды

Захарий Калашов, известный как криминальный авторитет Шакро Молодой, ожидал, что Мосгорсуд оставит ему приговор без изменения, потому и разгадывал в суде кроссворды, заявил РИА Новости его адвокат Тенгиз Папаскуа.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию

Обновлено в 07:43
Происшествия

В Нижнем Тагиле ищут подростка, закидавшего снегом Вечный огонь

Ранее городской портал "Все новости" сообщил, что мальчик закидал снегом Вечный огонь.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Москве задержан обстрелявший автобус мужчина

Полиция задержала мужчину, который обстрелял автобус в Москве, он при себе имел пневматический пистолет, оружие изъяли, передает 28 ноября ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по столице Юрия Титова.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Сбивший насмерть балерину Мариинки гонщик избежал наказания

Уголовное дело в отношении стритрейсера Ивана Ярочкина, сбившего насмерть заслуженную балерину Мариинского театра Ольгу Искандерову, прекращено в связи с примирением сторон.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Михаил Елизаров опроверг информацию о своей госпитализации

Писатель и лауреат литературной премии "Русский Букер" Михаил Елизаров опроверг информацию о своей госпитализации, предположив, что в больницу попал его однофамилец.
Обновлено в 06:37
Происшествия

СК возбудил дело после избиения ребенка тренером по кудо в Подмосковье

Обновлено в 07:17
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области

В Оренбургской области при столкновении грузовика с автомобилем погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Белоруссии казнили двух «черных риелторов»

В Белоруссии был исполнен смертный приговор в отношении фигурантов дела о черных риелторах.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Москве четырех школьников заподозрили в изготовлении бомбы

Столичный главк Следственного комитета России (СКР) проверяет четырех подростков на причастность к делу 14-летнего школьника, арестованного ранее за изготовление самодельного взрывного устройства.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Прикурившая от Вечного огня школьница предстанет перед судом на Урале

Обновлено в 07:43
Происшествия

Женщина с ребенком погибли после нападения медведя на севере Канады

Обновлено в 07:44
Происшествия

На Бухарестской улице прорвало трубу: автомобили затопило кипятком

Припаркованные вблизи коммунальной аварии автомобили оказались затоплены водой. На месте происшествия работают службы.
Обновлено в 07:35
Главное