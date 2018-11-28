Происшествия
Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком
Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчикомРоссийская газета03:20
Самолет авиакомпании Lion Air, разбившийся в конце октября, "не был готов к полету". К такому выводу пришел комитет по безопасности транспорта Индонезии.
Российская газета03:20
с чего всё началось
У самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air перед крушением не починили неисправный датчик, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте.Коммерсантъ00:33
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