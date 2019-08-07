Происшествия

В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента АтамбаеваREGNUM вчера в 10:41

Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
После 20 часов по местному времени (после 17 часов по московскому), по сведениям
 киргизского информагентства «24kg», силовики применили «спецсредства», похожие на шумовые гранаты.
Snob.ruвчера в 15:21

Подробнее о событии

Спецслужба опровергла задержание своих бойцов сторонниками Атамбаева

РБКвчера в 13:51

Разбитый в ходе двух штурмов дом Атамбаева сняли на видео

Газета.Ru07:11

Штурм дома бывшего президента Киргизии. Обобщение

Интерфакс00:14

Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео

Lenta.ru04:02

«Буду отстреливаться». Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего «друга»

РИА Новостивчера в 13:38

Атамбаев - фаталист, а спецназ могут растерзать

Фергана06:44

Ситуация вокруг штурма резиденции экс-президента Киргизии. Онлайн

ТАССвчера в 14:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:28, Вашингтон
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Британский корабль сопроводил российский корвет в Ла-Манше

Обновлено вчера в 18:17
Кино

Квентин Тарантино: обожаю «Ночной дозор» Бекмамбетова

Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Аллу Вербер похоронят в Торонто

Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном

Обновлено вчера в 10:56
Политика

Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины

Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины на 5—7%, а также заявил о необходимости инвестиций иностранных компаний в экономику страны.
Обновлено в 07:02
Общество

В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Игры

Разработчики не смогут свободно менять дату выхода игр в Steam

Valve потребовала от разработчиков сообщать об изменениях даты релиза игр, которые распространяются через Steam.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Суд арестовал счета ФБК Навального

Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 07:52
Происшествия

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Супруга Валентина Гафта опровергла сообщения о смерти артиста

Обновлено в 07:17
Экономика

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлеба в России

Ситуация на рынке стабильна, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
Обновлено в 07:40
Наука

Томские ученые рассказали о вкусовых предпочтениях комаров

Помимо группы крови на "вкусовые предпочтения" комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, а также запахи, например, запах пота.
Обновлено в 02:27
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Под Новороссийском автобус упал с обрыва

В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено вчера в 23:43
Культура

Николас Кейдж пытался найти святой Грааль

Кроме рассказов о поисках святого Грааля, Кейдж вспомнил, как его две ручные кобры попытались напасть на него.
Обновлено в 04:10
Общество

ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают

Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28
Общество

Москвичей предупредили о шквалистом ветре и грозе с градом

Обновлено вчера в 05:27
Общество

К берегам России впервые приплыл сельдяной король

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Политика

Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае

Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.
Обновлено в 06:41
Футбол

Семак считает, что матч с «Динамо» станет тяжелым для «Зенита»

Малком может выйти на поле и в стартовом составе, но вопрос решат перед матчем.
Обновлено в 06:11
Политика

Саммит России, Турции и Ирана по Сирии намечен на 11 сентября

Трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии запланирован на 11 сентября в Анкаре, заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:09
Политика

Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение

Парламентарии Киргизии предлагает ввести в стране чрезвычайное положение после неудачной попытки спецназа задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово

Обновлено 06 августа в 08:05
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Двое водителей погибли в тройном ДТП на КАД Петербурга

Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа.
Обновлено в 05:32
Экономика

Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из резерва правительства будет выделено почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров.
Обновлено в 06:10
Футбол

Гуркюфф стал главным тренером «Нанта»

Французский специалист Кристиан Гуркюфф занял пост главного тренера футбольного клуба "Нант", сообщается на официальном сайте французской команды.
Обновлено в 07:53
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Здоровье

В рязанской детской поликлинике № 3 появилась наружная навигация

Обновлено в 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алмазбек Шаршенович Атамбаев
Политик
Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное