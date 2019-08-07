с чего всё началось

Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.

Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронят в Торонто Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.

Политика Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины на 5—7%, а также заявил о необходимости инвестиций иностранных компаний в экономику страны.

Общество В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.

Игры Разработчики не смогут свободно менять дату выхода игр в Steam Valve потребовала от разработчиков сообщать об изменениях даты релиза игр, которые распространяются через Steam.

Происшествия Суд арестовал счета ФБК Навального Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Наука Томские ученые рассказали о вкусовых предпочтениях комаров Помимо группы крови на "вкусовые предпочтения" комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, а также запахи, например, запах пота.

Интернет ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского» Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Происшествия Под Новороссийском автобус упал с обрыва В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.

Культура Николас Кейдж пытался найти святой Грааль Кроме рассказов о поисках святого Грааля, Кейдж вспомнил, как его две ручные кобры попытались напасть на него.

Общество ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Общество К берегам России впервые приплыл сельдяной король Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

Политика Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.

Политика Саммит России, Турции и Ирана по Сирии намечен на 11 сентября Трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии запланирован на 11 сентября в Анкаре, заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Политика Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение Парламентарии Киргизии предлагает ввести в стране чрезвычайное положение после неудачной попытки спецназа задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Происшествия Двое водителей погибли в тройном ДТП на КАД Петербурга Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа.

Экономика Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из резерва правительства будет выделено почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров.

Футбол Гуркюфф стал главным тренером «Нанта» Французский специалист Кристиан Гуркюфф занял пост главного тренера футбольного клуба "Нант", сообщается на официальном сайте французской команды.