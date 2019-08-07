Происшествия
В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента АтамбаеваREGNUM вчера в 10:41
Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.
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с чего всё началось
После 20 часов по местному времени (после 17 часов по московскому), по сведениям киргизского информагентства «24kg», силовики применили «спецсредства», похожие на шумовые гранаты.Snob.ruвчера в 15:21
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