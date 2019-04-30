Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллионаГазета.Ru 07:19
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка. ФСО планировала взыскать с Ярмольника всю потраченную сумму, однако иск был удовлетворен лишь частично.
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