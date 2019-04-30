Происшествия

Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллионаГазета.Ru 07:19

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка. ФСО планировала взыскать с Ярмольника всю потраченную сумму, однако иск был удовлетворен лишь частично.
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Леонид Ярмольник
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Советский и российский актёр театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий. Лауреат Государственной премии России. Дважды лауреат премии «Ника». Актёр отказался от звания заслуженного артиста России в 1994 году, а спустя 10 лет - от звания «народный артист России», которое ему планировали присвоить без промежуточного звания в связи с его 50-летием.
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