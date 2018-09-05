Аргентина в очередной раз за последние годы оказалась на рубеже полномасштабного финансового кризиса. Страну, регулярно проходящую в опасной близости от дефолта, на сей раз наказали международные инвесторы, которым не понравилось волеизъявление народа страны на праймериз президентских выборов.

Раз дефолт, два дефолт: Аргентина напугала весь мир новым кризисом

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