Экономика
Раз дефолт, два дефолт: Аргентина напугала весь мир новым кризисомИзвестия 17 августа в 17:02
Аргентина в очередной раз за последние годы оказалась на рубеже полномасштабного финансового кризиса. Страну, регулярно проходящую в опасной близости от дефолта, на сей раз наказали международные инвесторы, которым не понравилось волеизъявление народа страны на праймериз президентских выборов.
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