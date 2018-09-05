Политика
Раз дефолт, два дефолт: Аргентина напугала весь мир новым кризисомИзвестия вчера в 17:02
Аргентина в очередной раз за последние годы оказалась на рубеже полномасштабного финансового кризиса. Страну, регулярно проходящую в опасной близости от дефолта, на сей раз наказали международные инвесторы, которым не понравилось волеизъявление народа страны на праймериз президентских выборов.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Общество
Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением
Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
В Татарстане четверо детей отравились во время отдыха в лагере
Четверо детей госпитализированы из лагеря в Иннополисе в Татарстане с признаками острой кишечной инфекции, их здоровью ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Татарстану и минздраве республики.
Обновлено в 11:34
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по запросу США
Гибралтар отклонил требование Соединенных Штатов продлить задержание иранского танкера Grace 1. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление правительства страны.
Обновлено в 10:14
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину
Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено в 06:23
Политика
Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 07:05
Политика
Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321
Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев выразил свое восхищение подвигом пилотов самолета А321, который в минувший четверг экстренно приземлился на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Айнтрахт» обыграл «Хоффенхайм» в матче 1-го тура Бундеслиги
В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» обыграл «Хоффенхайм».
Обновлено в 11:26
Футбол
Хави выиграл первый трофей в качестве тренера
Обновлено в 02:21
Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
Уфа — Ростов 2:0
Обновлено в 11:24
Политика
Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Сотрудники паба вылили виски Макгрегора в унитаз
Сотрудники ирландского паба в американском штате Флорида вылили виски экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в унитаз, сообщает Irish Mirror.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Обновлено вчера в 04:12
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка
На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Политика
Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке
По данным французских СМИ, первая леди страны поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Игорь Николаев отправился на гастроли без обручального кольца
Игорь Николаев отправился на гастроли в поезде, удивив поклонников скромным выбором.
Обновлено в 10:23
Футбол
Башкиров: хотел доиграть матч с «Арсеналом», но ноги свело
Футболист казанского "Рубина" Евгений Башкиров заявил, что не смог доиграть матч чемпионата России с тульским "Арсеналом" из-за сильной усталости.
Обновлено в 10:15
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Здоровье
Контролер качества рассказал, как убрать дом без химии
Контролер качества очистки Хавьер Бастардо поделился секретом хорошей уборки без применения химических средств.
Обновлено в 11:09
Общество
В Уссурийске началась эвакуация из-за подтоплений
В Уссурийске (Приморский край) объявлена эвакуация из-за паводка.
Обновлено в 09:15
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51