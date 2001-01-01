Футбол

Равиль Сабитов: «„Согндал“ станет отличным соперником для ЦСКА»Матч ТВ 01:27

Норвежцы станут отличным спарринг-партнером для проверки собственных сил, — сказал Сабитов в эфире телеканала «Матч ТВ». Матч между ЦСКА и «Согндалом» состоится 7 февраля, начало в 13:55 (мск).
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Равиль Сабитов: «„Согндал“ станет отличным соперником для ЦСКА»

Матч ТВ01:27

Равиль Сабитов: «„Согндал“ станет отличным соперником для ЦСКА»

Sportbox.RU01:27
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Согндал
Спортивный клуб
Норвежский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Типпелиген. Основан 19 февраля 1926 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Фосшугане Кампус», вмещающем 5 402 зрителя. Всего за свою историю «Согндал» провёл 12 сезонов в высшей лиге, лучший результат 6-е место в сезоне 1988 года. В сезоне 2011 года «Согндал» вновь после шестилетнего перерыва будет выступать в высшем норвежском дивизионе.
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