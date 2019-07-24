Футбол
Равиль Сабитов: «„Локомотив“ — фаворит в дерби с ЦСКА»Матч ТВ 23 июля в 10:58
Ветеран «Локомотива» Равиль Сабитов высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ между железнодорожниками и ЦСКА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пономарёв: «ЦСКА для победы надо просто плотнее сыграть с двумя Миранчуками»
Евро-футбол.ру24 июля в 06:05
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:40, Вашингтон
Наука
Потепление в XXI веке оказалось первым глобальным за две тысячи лет
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье
Жительница подмосковной Балашихи родила четверню
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
В приамурском селе Норск эвакуируют население в связи с подтоплением
Ранее сообщалось, в связи с прохождением высокого паводка по реке Селемдже 25-28 июля прогнозируется подтопление в Селемджинском и Мазановском районах Приамурья жилых домов, хозяйственных построек, земель сельхозназначения, автомобильных дорог местного значения.
Обновлено 24 июля в 23:39
Общество
Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол
Новичок «Реала» Менди пропустит около месяца из-за травмы
Защитник «Реала» Ферлан Менди получил повреждение. У 24-летнего футболиста диагностирована мышечная травма передней части бедра правой ноги.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Кино
Объявлена программа фестиваля российского кино «Окно в Европу»-2019
Мероприятие пройдет с 2 по 8 августа в Выборге Стала известна программа фестиваля российского кино "Окно в Европу" - 2019, который в этом году пройдет с 2 по 8 августа в Выборге.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
Трамп прокомментировал пуски северокорейских ракет
Президент США Дональд Трамп не видит ничего страшного в проведенных накануне Северной Кореей пусках ракет.
Обновлено в 00:09
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Палестина приостановила все соглашения с Израилем
Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил о приостановке действия всех договоренностей с Израилем.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
Обновлено вчера в 06:03
Экономика
Британские торговые сети отказываются от использования пластиковых пакетов
Крупные сети розничной торговли в Великобритании, включая Tesco, Asda и Iceland, объявили об отказе от использования пластиковых пакетов в своих магазинах.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Кино
Трейлер новой части «Добро пожаловать в Zомбилэнд» появился в Сети
Sony Pictures выложила на своем YouTube-канале трейлер новой части Zомбилэнд. Первая часть фильма вышла в свет 2019 году.
Обновлено вчера в 22:32
Авто
Автоконцерны хотят попросить Медведева выровнять условия господдержки
"АвтоВАЗ" и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, Hyundai и Volkswagen планируют обратиться с письмом к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой компенсировать автоконцернам, работающим в РФ по специнвестконтрактам, таможенные пошлины на ввоз компонентов наравне с теми, кто еще работает в режиме промсборки, которая истекает в 2020 году, рассказали РИА Новости источники в отрасли.
Обновлено вчера в 07:22
Футбол
Сын Хенрика Ларссона может продолжить карьеру в России
Нападающий «Норрчёпинга», Йордан Ларссон, сын экс-форварда лондонского «Арсенала» Хенрика Ларссона, близок к переходу в один из клубов РПЛ, сообщает Expressen.
Обновлено вчера в 14:25
Гаджеты
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X в дефиците, стоимость растет
Ryzen 9 3900X — флагманский процессор AMD линейки Ryzen 3000, и он будет оставаться таковым до выпуска в сентябре 16-ядерной модели Ryzen 9 3950X.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
Еще один ребенок попал в больницу после пожара в Хабаровском крае
В районную больницу поселка Солнечного с отравлением угарным газом после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" госпитализировали еще одного мальчика.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Китайский школьник нашел в овраге 11 ископаемых яиц динозавра
В Китае школьник случайно обнаружил гнездо в овраге, в котором находились 11 окаменелых яиц динозавров.
Обновлено в 00:28
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в своем первом матче Лиги Европы
Футболисты тульского "Арсенала" проиграли свой первый еврокубковый матч в истории, уступив на своем поле бакинскому "Нефтчи" в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Юнкер отказал Джонсону в пересмотре условий Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказал новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в возобновлении переговоров об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя европейского политика Мину Андрееву.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Путин отменил санкции в отношении Турции
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено вчера в 07:29