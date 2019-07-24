Футбол

Равиль Сабитов: «„Локомотив“ — фаворит в дерби с ЦСКА»Матч ТВ 23 июля в 10:58

ЦСКА — Локомотив
28 июля
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Ветеран «Локомотива» Равиль Сабитов высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ между железнодорожниками и ЦСКА.
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