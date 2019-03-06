Происшествия
Раулю Арашукову предъявили обвинениеРИА Новости вчера в 12:09
СК РФ предъявил Раулю Арашукову обвинение по делу о мошенничестве с газом и создании преступного сообщества, сообщает представитель СК России Светлана Петренко.
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Устанавливая необходимые контакты с должностными лицами государственных, правоохранительных органов, он оказывал влияние на их деятельность, а также препятствовал назначению на определенные должности тех, кто мог пресечь деятельность преступной организации.
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Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа на 30 млрд руб. и создании ОПС
Это Кавказвчера в 06:27
Раулю Арашукову предъявили обвинение в мошенничестве и создании преступного сообщества
Интерфаксвчера в 12:12
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