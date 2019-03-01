Футбол

Рауль возглавит юношескую команду «Реала» после скандала с БенитоEurosport.ru 00:49

Реал — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, 27 февраля
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
50′
Луис Суарес
Лукас Васкес Иглесиас
58′
65′
Серджи Бускетс
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
68′
69′
Рафаэль Варан
Каземиро
72′
73′
Луис Суарес
75′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Каземиро
Федерико Вальверде
75′
78′
Луис Суарес
Артуро Видаль
81′
Нелсон Семеду
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
81′
86′
Серджи Бускетс
Артур
Альваро Бенито после полуфинального матча Кубка Испании выступал экспертом на радио и телевидении. Он раскритиковал игру основного состава «Реала» против «Барселоны»: заявил, что Винисиус вносит дисбаланс в игру команды, а Каземиро и Тони Кроос не заслужили ни минуты игрового времени.
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