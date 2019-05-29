Рауль возглавит вторую команду «Реала» – «Кастилью»Спорт БИЗНЕС Online 06:57

Новым главным тренером «Кастильи» – второй команды «Реала» – будет назначен Рауль Гонсалес. As сообщает, что 41-летний испанец начнет работу с «Кастильей» вне зависимости от того, вернётся она в сегунду или нет. «Кастилья» в нынешнем сезоне выступает в сегунде Б – третьем по силе дивизионе.

Происшествия На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.

Политика Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.

Политика Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.

Политика Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.

Кино Вышли новые карикатуры на «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма» В Сети появились новые пародии на героев сериала «Игра престолов», выполненные в духе известных персонажей «Союзмультфильма».

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

Футбол Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Политика Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.

Авто Внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил гоночную ливрею Говоря о внедорожниках, немецкие тюнеры из ателье GeigerCars решили взять Jeep Grand Cherokee в «заряженной» версии Trackhawk и окрасить его в культовый цвет Gulf.

Происшествия Подозреваемый во взрыве в Лионе проживал во Франции незаконно Телеканал Бэ-эф-эм передает, что мужчина, подозреваемый в совершении взрыва 24 мая на пешеходной улице в центре Лиона, находился во Франции незаконно.

Футбол УЕФА обязал футбольные клубы проводить ответные матчи в Косово Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) обязал все футбольные клубы и сборные, играющие против команд и сборной Республики Косово проводить ответные матчи на территории края.

Экономика Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов.

Космос Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".

Авто Появилось фото обновленного Renault Duster для России По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.

Общество Наблюдатели оценили «модный» образ полковника ФСБ в СИЗО Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что начальник одного из отделов управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин выглядит в СИЗО модно и стильно.

Здоровье Пожилым россиянам посоветовали жить «чуть-чуть впроголодь» Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил желающим избавиться от жира пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями, но и жить «чуть-чуть впроголодь», передает Rambler News Service.

Космос Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).

Экономика Счётная палата нашла нарушения в космической отрасли на 50 млрд рублей «По проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей», - заявили в пресс-службе Счётной палаты, отвечая на вопрос о нарушениях в космической отрасли в 2018 году.