Футбол
Рауль возглавит вторую команду «Реала» – «Кастилью»Спорт БИЗНЕС Online 06:57
Новым главным тренером «Кастильи» – второй команды «Реала» – будет назначен Рауль Гонсалес. As сообщает, что 41-летний испанец начнет работу с «Кастильей» вне зависимости от того, вернётся она в сегунду или нет. «Кастилья» в нынешнем сезоне выступает в сегунде Б – третьем по силе дивизионе.
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Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.
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Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
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Футбол
Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»
Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
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Общество
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Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
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Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным
Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.
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Авто
Внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил гоночную ливрею
Говоря о внедорожниках, немецкие тюнеры из ателье GeigerCars решили взять Jeep Grand Cherokee в «заряженной» версии Trackhawk и окрасить его в культовый цвет Gulf.
Обновлено в 03:44
Происшествия
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Телеканал Бэ-эф-эм передает, что мужчина, подозреваемый в совершении взрыва 24 мая на пешеходной улице в центре Лиона, находился во Франции незаконно.
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УЕФА обязал футбольные клубы проводить ответные матчи в Косово
Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) обязал все футбольные клубы и сборные, играющие против команд и сборной Республики Косово проводить ответные матчи на территории края.
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Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов
Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов.
Обновлено в 07:02
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Авто
Появилось фото обновленного Renault Duster для России
По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.
Обновлено в 10:04
Общество
Наблюдатели оценили «модный» образ полковника ФСБ в СИЗО
Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что начальник одного из отделов управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин выглядит в СИЗО модно и стильно.
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В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено вчера в 14:05
Здоровье
Пожилым россиянам посоветовали жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил желающим избавиться от жира пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями, но и жить «чуть-чуть впроголодь», передает Rambler News Service.
Обновлено в 12:35
Космос
Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой
Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено в 03:29
Экономика
Счётная палата нашла нарушения в космической отрасли на 50 млрд рублей
«По проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей», - заявили в пресс-службе Счётной палаты, отвечая на вопрос о нарушениях в космической отрасли в 2018 году.
Обновлено в 14:27
Происшествия
В Мурманской области украли мост через реку Умба
В Мурманской области неизвестные украли железнодорожный мост через реку Умба, который находился около заброшенного поселка Октябрьский.
Обновлено в 13:15