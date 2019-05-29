Футбол
Рауль возглавит вторую команду «Реала» – «Кастилью»Спорт БИЗНЕС Online 06:57
Новым главным тренером «Кастильи» – второй команды «Реала» – будет назначен Рауль Гонсалес. As сообщает, что 41-летний испанец начнет работу с «Кастильей» вне зависимости от того, вернется она в сегунду или нет. «Кастилья» в нынешнем сезоне выступает в сегунде Б – третьем по силе дивизионе.
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Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
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Жена обнаружила засосы на теле Андрея Малахова
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Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
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Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
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Бутину перевели в тюрьму в штате Флорида
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Обновлено в 09:25
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Надаль уверенно вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Рафаэль Надаль продолжит защиту титула победителя «Ролан Гаррос» в третьем круге против Давида Гоффена.
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Происшествия
Политтехнолога Петра Милосердова приговорили к 2,5 годам колонии
Нагатинский районный суд Москвы приговорил политтехнолога Петра Милосердова к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в создании экстремистского сообщества в Казахстане вместе с националистом Александром Поткиным.
Обновлено в 09:44
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Футбол
Генеральный директор ФК «Ростов» покинул свой пост
ФК «Ростов» благодарит Константина Волосова за ответственную и эффективную работу в должности руководителя клуба.
Обновлено в 07:52
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РПЦ откроет бесплатный центр реабилитации наркозависимых в Москве
В пресс-службе Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви сообщили о намерении открыть в июле 2019 года в центре Москвы бесплатный центр амбулаторной реабилитации для наркозависимых.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
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Многодетные семьи Архангельской области смогут получить деньги вместо земли под дом
Депутаты Архангельского областного собрания в среду на очередной сессии во втором, окончательном чтении приняли законопроект, который предоставляет возможность многодетным семьям получить денежную выплату вместо земельного участка для постройки дома.
Обновлено в 08:16
Театры
Скончался главный дирижёр новосибирского театра «Глобус»
В Новосибирске на 78 году жизни скончался Алексей Людмилин – заслуженный деятель искусств России, главный дирижёр Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
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Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд за высказывания о Brexit
Иск против Джонсона подал 29-летний бизнесмен Маркус Болл, который собрал на судебный процесс через пожертвования £ 200 тыс. Он обвинил экс-министра в должностном преступлении, в том, что он обманул общественность, когда заявил, что после выхода Великобритании из Евросоюза страна еженедельно будет экономить по £ 350 млн, которые раньше уходили в Брюссель.
Обновлено в 09:05
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Армия и оружие
Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали
В концерне добавили, что запрет на производство БТР из европейского металла приведет к критическим проблемам на других государственных заводах и в частных компаниях.
Обновлено в 09:23