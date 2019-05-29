Футбол

Рауль возглавит вторую команду «Реала»Чемпионат 04:24

Рауль возглавил «Реал» U18 в марте, сменив на посту наставника Альваро Бенито, который был уволен за критику игры основы «сливочных». В апреле команда под его руководством стала чемпионом страны. Рауль выступал за «Реал» с 1994 по 2010 год.
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Рауль станет главным тренером «Кастильи»

Советский спорт05:33

Легенда «Реала» и сборной Испании вернулся в клуб

Sport.ru04:59

Рауль возглавит вторую команду «Реала»

Газета.Ru05:21

Рауль возглавит вторую команду «Реала»

Чемпионат04:24

Рауль станет следующим тренером «Кастильи»

Soccer.ru03:22

Рауль возглавил резервную команду «Реала» «Кастилью»

Спорт-Экспресс05:33

Рауль возглавит «Кастилью»

Sports.ru03:59
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Транспорт

На юге Москвы построят аналог Керченского моста

Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено вчера в 15:56
Хоккей

Юхан Гарпенлев назначен главным тренером сборной Швеции

Федерация хоккея Швеции объявила о назначении главным тренером национальной команды Юхана Гарпенлева.
Обновлено в 08:02
Экономика

Количество выпущенных карт «Мир» составило около 60 млн

Доля карт "Мир" в общем объеме эмиссии в России превысила 20%, их количество достигло почти 60 млн.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Оставленный в автомобиле ребенок погиб в Крыму

В Крыму погиб ребенок, которого оставили в припаркованном автомобиле, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Росздравнадзор проверит центр Шумакова после гибели ребенка

Обновлено в 05:43
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета и выломали дверь

Обновлено в 08:07
Политика

Эгилс Левитс стал президентом Латвии

По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград

Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 07:30
Политика

Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Цветаева родила сына

Анастасия Цветаева сообщила поклонникам в соцсетях о том, что стала мамой. У актрисы и ее мужа, бизнесмена Надава Ольгана, родился мальчик.
Обновлено в 04:48
Здоровье

Травников проинспектировал начало работы нового медотделения для детей

Новое отделение позволит уменьшить сроки ожидания и обеспечения доступности медпомощи детям раннего возраста отдаленных районов.
Обновлено в 04:41
Политика

Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Футбол

«Ростов» объявил об уходе генерального директора клуба

Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе Константина Волосова с должности генерального директора. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:13
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Школьница умерла во время ЕГЭ в Чебоксарах

В Чебоксарах во время ЕГЭ по математике умерла школьница, сообщает На-Связи.ru.
Обновлено в 07:48
Политика

В МИД Германии озвучили условие для достижения мира на Украине

В Министерстве иностранных дел ФРГ назвали условие для достижения мира на Украине.
Обновлено в 07:12
Кино

Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Политика

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил у украинского консула в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину, на данный момент он отправляется в аэропорт.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 06:41
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.
Обновлено в 07:18
Общество

Массовое захоронение армии князя Долгорукова обнаружили в Крыму

Археологи обнаружили захоронение русских солдат армии князя Василия Долгорукова на севере Крыма.
Обновлено в 06:24
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика

Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»

Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Происшествия

Экс-министра транспорта Пермского края приговорили к реальному сроку

Обновлено в 06:36
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Футбол

Блаттер подаст в суд на Инфантино и ФИФА в течение месяца

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер готовится подать в суд на Международную Федерацию футбола и нынешнего главу организации Джанни Инфантино, утверждает L’Equipe.
Обновлено в 07:55
Авто

«Сколково» поможет Hyundai создать в России сервис подписки на машины

Обновлено в 07:43
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Рауль Гонсалес
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий. На протяжении 16 лет выступал за «Реал Мадрид», был лучшим бомбардиром в истории этого клуба и считается одной из его легенд. Капитан сборной Испании по футболу, за которую играл на протяжении 10 лет.
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Реал Мадрид Кастилья
Испанский футбольный клуб
Футбольный клуб, базирующийся в столице Испании, городе Мадрид, является резервной командой клуба «Реал Мадрид» и относится к системе La Fabrica. Клуб основан 16 декабря 1930 года, гостей принимает на стадионе «Альфредо ди Стефано», вмещающем 6 000 зрителей. В настоящий момент выступает в Сегунде Б, третьем по силе дивизионе испанского чемпионата. Вследствие того, что по правилам испанской лиги резервные команды не могут играть в одной лиге с основной командой, «Реал Мадрид Кастилья» никогда не поднимался в Примеру, проведя в общей сложности 31 сезон в Сегунде. Главным достижением клуба является выход в финал кубка Испании в сезоне 1979-1980, в котором он уступил основной команде мадридского «Реала»...
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