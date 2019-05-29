Рауль возглавит вторую команду «Реала»Чемпионат 04:24

Рауль возглавил «Реал» U18 в марте, сменив на посту наставника Альваро Бенито, который был уволен за критику игры основы «сливочных». В апреле команда под его руководством стала чемпионом страны. Рауль выступал за «Реал» с 1994 по 2010 год.

Армия и оружие Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.

Хоккей Юхан Гарпенлев назначен главным тренером сборной Швеции Федерация хоккея Швеции объявила о назначении главным тренером национальной команды Юхана Гарпенлева.

Экономика Количество выпущенных карт «Мир» составило около 60 млн Доля карт "Мир" в общем объеме эмиссии в России превысила 20%, их количество достигло почти 60 млн.

Происшествия Оставленный в автомобиле ребенок погиб в Крыму В Крыму погиб ребенок, которого оставили в припаркованном автомобиле, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Политика Эгилс Левитс стал президентом Латвии По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.

Происшествия Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.

Политика Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.

Шоу-бизнес Актриса Анастасия Цветаева родила сына Анастасия Цветаева сообщила поклонникам в соцсетях о том, что стала мамой. У актрисы и ее мужа, бизнесмена Надава Ольгана, родился мальчик.

Здоровье Травников проинспектировал начало работы нового медотделения для детей Новое отделение позволит уменьшить сроки ожидания и обеспечения доступности медпомощи детям раннего возраста отдаленных районов.

Политика Зеленский внес закон об импичменте в Раду Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства.

Футбол «Ростов» объявил об уходе генерального директора клуба Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе Константина Волосова с должности генерального директора. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Общество Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.

Происшествия Школьница умерла во время ЕГЭ в Чебоксарах В Чебоксарах во время ЕГЭ по математике умерла школьница, сообщает На-Связи.ru.

Политика В МИД Германии озвучили условие для достижения мира на Украине В Министерстве иностранных дел ФРГ назвали условие для достижения мира на Украине.

Кино Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.

Политика Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил у украинского консула в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину, на данный момент он отправляется в аэропорт.

Происшествия Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.

Общество Массовое захоронение армии князя Долгорукова обнаружили в Крыму Археологи обнаружили захоронение русских солдат армии князя Василия Долгорукова на севере Крыма.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Происшествия «Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения «Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.