Футбол
Рауль возглавил резервную команду «Реала»Soccer.ru 13:33
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:12, Вашингтон
Политика
Трамп объяснил атаку Ирана на американский беспилотник
Иран мог сбить американский военный беспилотник по ошибке, но США этого не потерпят.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого
Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Обновлено в 13:16
Политика
На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Ольга Кабо поделилась счастливыми фото летнего отдыха с сыном
Звезда наслаждается отпуском в одном из отелей Турции. Известная актриса театра и кино Ольга Кабо — мама двоих детей.
Обновлено в 03:50
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Rebel Galaxy
В Epic Games Store очередная ротация бесплатных игр: магазин перестал раздавать Enter the Gungeon, но зато на её место пришла космическая Rebel Galaxy.
Обновлено в 12:00
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Общество
Роскомнадзор в Татарстане оштрафован почти на 415 тысяч рублей
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан должно выплатить 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаянова, чей домен был заблокирован после жалобы о незаконном размещении персональных данных.
Обновлено в 17:12
Наука
Получение новой информации активировало систему вознаграждения мозга
Авторы работы пришли к выводу о том, что, с одной стороны, стремление к получению информации регулируется как объективной, так и субъективной ее ценностью и может быть использовано как самоцель даже в отсутствии значимости для достижения другой цели, а, с другой стороны, активирует те же отделы мозга, что и получение еды или денежного вознаграждения.
Обновлено в 11:50
Игры
В Dota Underlords выйдет боевой пропуск
Обновлено в 17:30
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Футбол
Салихамиджич заявил, что «Бавария» желает Хуммельсу всего наилучшего
Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего.
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес
Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой
Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Спорт
Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию
Обновлено в 13:55
Экономика
Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты
На свой заработок пожаловался и пожарный в видеообращении: по словам мужчины, из-за низкой зарплаты, людям его профессии приходится работать на нескольких работах.
Обновлено в 05:31
Политика
Минсельхоз РФ предложил помочь местным аграрным брендам по образцу господдержки виноделия
Минсельхоз РФ предлагает распространить опыт государственной поддержки виноделия на другие сельскохозяйственные отрасли.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Политика
Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ
Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле
Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.
Обновлено в 13:53
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18