Футбол

Рауль возглавил резервную команду «Реала»Soccer.ru 13:33

"Реал" объявил о назначении Рауля главным тренером резервной команды, "Кастильи".
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Рауль возглавил вторую команду «Реала»

Советский спорт14:54

Рауль возглавил «Кастилью»

Sports.ru13:29

Рауль стал главным тренером «Кастильи»

Sport.ru14:59

Рауль возглавил резервную команду «Реала»

Чемпионат14:15

Рауль возглавил резервную команду «Реала»

Матч ТВ13:49

Рауль стал главным тренером резервной команды «Реала»

Sport24.ru13:22

Рауль стал главным тренером «Кастильи»

Спорт-Экспресс13:23
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Политика

Трамп объяснил атаку Ирана на американский беспилотник

Иран мог сбить американский военный беспилотник по ошибке, но США этого не потерпят.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого

Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Обновлено в 13:16
Политика

На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Ольга Кабо поделилась счастливыми фото летнего отдыха с сыном

Звезда наслаждается отпуском в одном из отелей Турции. Известная актриса театра и кино Ольга Кабо — мама двоих детей.
Обновлено в 03:50
Хоккей

Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ

Обновлено вчера в 22:43
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Rebel Galaxy

В Epic Games Store очередная ротация бесплатных игр: магазин перестал раздавать Enter the Gungeon, но зато на её место пришла космическая Rebel Galaxy.
Обновлено в 12:00
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

Обновлено в 18:21
Космос

NASA предсказало геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму

Обновлено в 02:09
Технологии

Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Происшествия

У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено в 11:29
Общество

Роскомнадзор в Татарстане оштрафован почти на 415 тысяч рублей

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан должно выплатить 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаянова, чей домен был заблокирован после жалобы о незаконном размещении персональных данных.
Обновлено в 17:12
Наука

Получение новой информации активировало систему вознаграждения мозга

Авторы работы пришли к выводу о том, что, с одной стороны, стремление к получению информации регулируется как объективной, так и субъективной ее ценностью и может быть использовано как самоцель даже в отсутствии значимости для достижения другой цели, а, с другой стороны, активирует те же отделы мозга, что и получение еды или денежного вознаграждения.
Обновлено в 11:50
Игры

В Dota Underlords выйдет боевой пропуск

Обновлено в 17:30
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено в 13:42
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Футбол

Салихамиджич заявил, что «Бавария» желает Хуммельсу всего наилучшего

Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего.
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес

Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой

Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Спорт

Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль

Обновлено в 01:34
Экономика

Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты

На свой заработок пожаловался и пожарный в видеообращении: по словам мужчины, из-за низкой зарплаты, людям его профессии приходится работать на нескольких работах.
Обновлено в 05:31
Политика

Минсельхоз РФ предложил помочь местным аграрным брендам по образцу господдержки виноделия

Минсельхоз РФ предлагает распространить опыт государственной поддержки виноделия на другие сельскохозяйственные отрасли.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Политика

Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ

Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Футбол

Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле

Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.
Обновлено в 13:53
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
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Рауль Гонсалес
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий. На протяжении 16 лет выступал за «Реал Мадрид», был лучшим бомбардиром в истории этого клуба и считается одной из его легенд. Капитан сборной Испании по футболу, за которую играл на протяжении 10 лет.
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