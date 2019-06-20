Футбол
Рауль возглавил резервную команду «Реала»Soccer.ru вчера в 13:33
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:21, Вашингтон
Политика
Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
Обновлено в 02:27
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Многодетная семья из Донбасса попросила у Путина гражданство РФ
Многодетная семья Люльковичей, приехавшая в Набережные Челны из Донбасса, задала вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Интернет
Rutube запустит бесплатный онлайн-кинотеатр
Видеохостинг Rutube создает онлайн-кинотеатр с новой бизнес-моделью – доступ к контенту будет предоставляться бесплатно и без рекламы.
Обновлено в 02:07
Экономика
Ритейлер «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов
Один из лидеров российской продовольственной розницы – «Лента» приобретает складской комплекс на 70 000 кв. м в Тосненском районе Ленинградской области у ГК «Ориентир», рассказали «Ведомостям» представители сторон и консультанта сделки – компании Cushman & Wakefield.
Обновлено вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Общество
Канал имени Москвы дал новую течь
Обновлено вчера в 19:20
Наука
Роспатент назвал 100 лучших изобретений года
Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Общество
Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Специалисты ведущих российских туристических компаний оценили работу визовых центров европейских стран и рассказали, где быстрее и удобнее всего можно получить шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Баскетбол
«Нью-Орлеан» выбрал Уильямсона под первым номером драфта НБА
Легкий форвард Зайон Уильямсон выбран Нью-Орлеаном под первым номером драфта НБА, который прошел в Нью-Йорке на арене Barclays Center.
Обновлено в 03:46
Общество
В пятницу в Петербург придут ливни и грозы
На смену засушливой погоде в Петербург придут дожди и грозы.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Энергетика
Загрязнение нефти обнаружили на польском участке «Дружбы»
Следы загрязнения нефти хлороганикой зафиксировали на участке «Дружбы» в Польше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено вчера в 06:41
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Гаджеты
Apple отзовет MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Как говорится в сообщении компании, «Apple установила, что в ограниченном числе 15-дюймовых MacBook Pro более старого поколения батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности».
Обновлено в 03:39
Футбол
Источник: «Спартак» был готов перебить предложение «Краснодара» по де Вильене
«Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков».
Обновлено в 03:01
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
В Совфеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского о том, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Ростовской области подростки избили до смерти мужчину
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58