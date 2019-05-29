Футбол

Рауль станет главным тренером «Кастильи»Советский спорт 05:33

Новым главным тренером второй команды Реала Кастильи в следующем сезоне будет Рауль, сообщает AS. 41-летний испанец, выступавший за Реал с 1994 по 2010 годы, сменит Маноло Диаса, под руководством которого сейчас команда борется за выход в сегунду.
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