Футбол
Рауль станет главным тренером «Кастильи»Советский спорт 05:33
Новым главным тренером второй команды Реала Кастильи в следующем сезоне будет Рауль, сообщает AS. 41-летний испанец, выступавший за Реал с 1994 по 2010 годы, сменит Маноло Диаса, под руководством которого сейчас команда борется за выход в сегунду.
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