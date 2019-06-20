Рауль стал главным тренером резервной команды «Реала»Sport24.ru 13:22

Бывший нападающий «Реала» Рауль стал главным тренером резервной команды мадридского клуба — «Кастильи». Ранее легендарный футболист уже поработал в юношеских командах.

Футбол Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир» Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.

Происшествия Сына генерала ФСБ посадили на 10 лет из-за наркотиков Сын генерала ФСБ Александра Здановича Евгений Зданович осужден на 10 лет колонии строгого режима за приготовление к продаже наркотиков – такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката осужденного Александра Иванова.

Политика Сенат США провел закрытые слушания по НЛО Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.

Футбол Экс-тренер «Спартака» не вспоминает о Глушакове Бывший тренер московского "Спартака" Джорджио Д'Урбано высказался об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова.

Экономика Slack дебютировал на Нью-Йоркской бирже с оценкой в $23 млрд На открытии торгов цена акций Slack составила $38,5 за бумагу, а общая оценка компании превысила $23 млрд.

Происшествия В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.

Политика В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США «В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.

Политика Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

Политика Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.

Армия и оружие Пьяный командир ВСУ расстрелял украинских солдат Украинских солдат на границе с Донбассом расстрелял командир одного из подразделений ВСУ, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко 19 июня.

Политика Филарет восстановил Киевский патриархат Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".

Политика Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.

Футбол «Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме.

Авто Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.

Футбол ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара Кроме Катара на право принимать чемпионат мира в 2022 году претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Политика Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Ющенко, которым строго ограничивалась установка сигнальных проблесковых маячков на автомобилях.

Политика Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.

Авто Завод Ford во Всеволожске работает последний день Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.

Происшествия ФСБ задержала за взятку главу Пушкинского района Подмосковья Глава Пушкинского района Подмосковья Евгений Жирков задержан по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), сообщили два близких к следствию источника РБК.