Футбол
Рауль стал главным тренером «Кастильи»Спорт-Экспресс 13:23
Бывший форвард "Реала" Рауль возглавил резервную команды мадридцев "Кастилью". До этого он тренировал молодежную команду. Ранее сообщалось, что руководство "Реала" планировало назначить 41-летнего испанца во главе дубля с перспективой работы в главной команде.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:35, Вашингтон
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 10:05
Политика
Путин высказался о деле Захарченко и коррупционерах
Президент России Владимир Путин на «Прямой линии» высказался о борьбе с коррупцией на примере дела полковника Захарченко.
Обновлено в 07:26
Политика
В Грузии оппозиция начала штурм парламента
Обновлено в 14:16
Кино
Marvel хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной
Обновлено в 04:03
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Политика
Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено в 10:39
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Авто
Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков в РФ
Кстати, более "привлекательными" угонщики считают следующие модели - LadaXray, Volkswagen Touareg, Audi Q5, BMW X3, а также "Лада Калина", Chevrolet Niva и Renault Captur.
Обновлено в 12:12
Экономика
В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Конституционный суд признал роспуск Рады Зеленским законным
Конституционный суд Украины признал конституционным указ нового президента республики Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 09:18
Футбол
ФИФА срочно начала рассматривать вопрос о переносе ЧМ-2022 из Катара
Право проведения чемпионата мира 2022 года могут отобрать у Катара из-за коррупционного скандала с участием крупных футбольных чиновников.
Обновлено в 09:31
Здоровье
Псковичи пожаловались Путину на очереди за номерком к онкологу
Другая сказала: «Не хватает специалистов, все врачи уезжают от нас, видимо из-за зарплаты».
Обновлено в 05:52
Политика
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Семейный внедорожник начнет производить Ульяновский автозавод: в России появится дом на колесах.
Обновлено в 13:47
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе игрока сборной Нидерландов
Полузащитник сборной Нидерландов и "Фейенорда" Тонни де Вильена перешел в "Краснодар", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:54
Политика
Путин заявил о важности диалога между Россией и США
Российский президент Владимир Путин считает важным диалог между Москвой и Вашингтоном.
Обновлено в 13:28
Финансы
Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»
Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Брюсселе на железнодорожных путях обнаружили пакет со взрывчаткой
Полиция задержала неизвестного, которого подозревают в подкладывании небольшого пакета со взрывчаткой на вокзал на окраине Брюсселя.
Обновлено в 14:21
Происшествия
СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора
Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
Обновлено в 13:57
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Экономика
Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты
Россияне во время «Прямой линии» с президентом пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты.
Обновлено в 05:19
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Rebel Galaxy
В Epic Games Store очередная ротация бесплатных игр: магазин перестал раздавать Enter the Gungeon, но зато на её место пришла космическая Rebel Galaxy.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Авто
Кабриолет Volkswagen T-Roc Cabrio показали на видео
Немецкая машиностроительная компания Volkswagen тестирует новую версию компактной модели T-Roc в кузове кабриолет.
Обновлено в 03:36