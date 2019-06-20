Футбол

Рауль стал главным тренером «Кастильи»Спорт-Экспресс 13:23

Бывший форвард "Реала" Рауль возглавил резервную команды мадридцев "Кастилью". До этого он тренировал молодежную команду. Ранее сообщалось, что руководство "Реала" планировало назначить 41-летнего испанца во главе дубля с перспективой работы в главной команде.
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Рауль возглавил «Кастилью»

Sports.ru13:29

Рауль возглавил резервную команду «Реала»

Чемпионат14:15

Рауль возглавил резервную команду «Реала»

Матч ТВ13:49

Рауль будет главным тренером «кастильи» «Реала» в следующем сезоне

РИА Новости13:45

Рауль возглавил резервную команду «Реала»

Soccer.ru13:33

Рауль стал главным тренером резервной команды «Реала»

Sport24.ru13:22

Рауль стал главным тренером «Кастильи»

Спорт-Экспресс13:23
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