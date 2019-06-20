Футбол

Рауль стал главным тренером «Кастильи»Спорт-Экспресс вчера в 13:23

Бывший форвард "Реала" Рауль возглавил резервную команды мадридцев "Кастилью". До этого он тренировал молодежную команду. Ранее сообщалось, что руководство "Реала" планировало назначить 41-летнего испанца во главе дубля с перспективой работы в главной команде.
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Рауль возглавил вторую команду «Реала»

Советский спортвчера в 14:54

Рауль стал главным тренером резервной команды «Реала»

Sport24.ruвчера в 13:22

Рауль возглавил «Кастилью»

Sports.ruвчера в 13:29

Рауль возглавил резервную команду «Реала»

Чемпионатвчера в 14:15

Рауль возглавил резервную команду «Реала»

Матч ТВвчера в 13:49

Рауль стал главным тренером «Кастильи»

Sport.ruвчера в 14:59

Рауль стал главным тренером «Кастильи»

Спорт-Экспрессвчера в 13:23
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Политика

В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек

Обновлено вчера в 16:52
Транспорт

В России введут новый штраф для водителей

В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.
Обновлено вчера в 02:14
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Экономика

Путин объяснил падение доходов россиян

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено вчера в 05:45
Политика

До старта прямой линии с Путиным осталось меньше двух часов

Где именно будет проходить общение президента с народом в этом году, пока неизвестно, обычно прямые линии главы государства проходят в столичном выставочном комплексе Гостиный двор.
Обновлено вчера в 03:13
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено вчера в 10:44
Общество

Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего

Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол

Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки

В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Уругваем и Японией, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:00
Финансы

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено вчера в 07:04
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Футбол

«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму

Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Раненый обезумевшим отцом 10-летний мальчик пытался защитить сестренку

Тяжело раненый мальчик встал с кровати и пошел следом за отцом, он попытался защитить сестренку от главы семейства.
Обновлено вчера в 23:29
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика

Генпрокуратура арестовала счета предприятий Игоря Пушкарёва

Генпрокуратура получила решение Басманного районного суда Москвы для ареста счётов компаний, входящих в группу «Востокцемент» и являющихся ответчиками по гражданскому делу о взыскании 3,2 млрд рублей: АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент».
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено вчера в 11:55
Спорт

Определились все участники плей-офф женского ЧМ по футболу

На чемпионате мира по футболу среди женских команд, который проходит во Франции определились все участники плей-офф турнира, сообщает RT.
Обновлено вчера в 17:33
Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено вчера в 06:23
Общество

Роскомнадзор проиграл суд и должен предпринимателю 415 тысяч рублей

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаяна.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Путин похвалил блогера Сардарова за рекламу шаурмы

Президент России Владимир Путин похвалил блогера Амирана Сардарова за рекламу шаурмы, которую тот успел озвучить во время своего вопроса в эфире прямой линии.
Обновлено вчера в 08:32
Игры

Dota Underlords доступна на Android и iOS

Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

«Трезвая Россия» подсчитала экономические потери страны от наркомании

Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".
Обновлено вчера в 21:19
Экономика

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие

15 летательных аппаратов за неделю разведали обстановку у границ РФ

За семь дней у российских границ были замечены 15 летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Зеленский назвал трешем устаревшие украинские законы

По словам главы государства, «безнадежно устарел кодекс законов о труде», принятый еще в 1971 году.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги

Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).
Обновлено вчера в 23:30
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Рауль Гонсалес
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий. На протяжении 16 лет выступал за «Реал Мадрид», был лучшим бомбардиром в истории этого клуба и считается одной из его легенд. Капитан сборной Испании по футболу, за которую играл на протяжении 10 лет.
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