Футбол
Рауль Рианчо рассказал, почему вернул Глушакова в состав «Спартака»Спорт-Экспресс 10:14
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, какими качествами обладает капитан команды Денис Глушаков. По его словам, это довольно хороший игрок с лидерскими качествами.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Политика
На Украине назвали модератора дебатов Зеленского и Порошенко
Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко станет журналист Павел Казарин, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию.
Обновлено в 10:54
Общество
Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 06:25
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Финансы
Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрд
Международные резервы России увеличились на $2,4 млрд за неделю, закончившуюся 29 марта, и составили $489,5 млрд.
Обновлено в 11:27
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:37
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Театры
Сухоруков сломал руку во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра имени Моссовета, из-за чего представление пришлось завершить досрочно, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:29
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
Обновлено в 15:09
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Баскетбол
ЦСКА нанес поражение «Басконии» в домашнем матче Евролиги
Обновлено в 15:13
Футбол
Сборная России U17 узнала соперников по группе на Евро-2019
Сборная России на групповом этапе встретится с Исландией, Португалией и Венгрией. Полностью состав групп на Евро-2019 U17 выглядит так.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:56
Политика
Турция считает невозможной отмену сделки с Россией по поставкам С-400
Турция считает невозможной отмену сделки с Россией по поставкам С-400.
Обновлено в 15:31
Наука
Кошки откликаются на свое имя исключительно ради выгоды
Обновлено в 09:17
Происшествия
Футболисты Кокорин и Мамаев остались под арестом до осени
Сторона обвинения просила продлить на полгода содержание Кокорина и Мамаева под стражей (срок предыдущего ареста истекал 8 апреля), так как считает, что они опасны для общества и могут скрыться.
Обновлено вчера в 13:15
Наука
Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц
Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
Обновлено в 09:38