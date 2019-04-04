Футбол

Рауль Рианчо рассказал, почему вернул Глушакова в состав «Спартака»Спорт-Экспресс 10:14

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, какими качествами обладает капитан команды Денис Глушаков. По его словам, это довольно хороший игрок с лидерскими качествами.
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Александр Градский: Чего к Глушакову пристали? Он не мог сплавить Карреру!

Советский спорт14:24

Рианчо назвал ошибкой своё решение вернуть Глушакова в первую команду «Спартака»

Чемпионат09:57

Рианчо назвал ошибкой своё решение вернуть Глушакова в основу «Спартака»

RT на русском10:43

Бывший тренер «Спартака» назвал ошибкой возвращение Глушакова в состав

РБК10:41

Рианчо: «Вернув Глушакова, я пытался помочь „Спартаку“ и, возможно, пожертвовал желаниями фанатов»

Sport24.ru10:14

Рауль Рианчо рассказал, почему вернул Глушакова в состав «Спартака»

Спорт-Экспресс10:14

Рианчо: «Я ошибся, вернув Глушакова в первую команду»

Евро-футбол.ру11:11
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Политика

На Украине назвали модератора дебатов Зеленского и Порошенко

Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко станет журналист Павел Казарин, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 15:17
Общество

Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 06:25
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Финансы

Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрд

Международные резервы России увеличились на $2,4 млрд за неделю, закончившуюся 29 марта, и составили $489,5 млрд.
Обновлено в 11:27
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Общество

В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:37
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Политика

Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с Донбассом

Обновлено в 14:44
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Театры

Сухоруков сломал руку во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра имени Моссовета, из-за чего представление пришлось завершить досрочно, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:29
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Гаджеты

В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены

Обновлено в 15:09
Театры

Во время спектакля в Петербурге актриса дала пощечину зрительнице

Обновлено в 12:13
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Политика

Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Баскетбол

ЦСКА нанес поражение «Басконии» в домашнем матче Евролиги

Обновлено в 15:13
Футбол

Сборная России U17 узнала соперников по группе на Евро-2019

Сборная России на групповом этапе встретится с Исландией, Португалией и Венгрией. Полностью состав групп на Евро-2019 U17 выглядит так.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне

Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

«Бухала, жила с алкоголиками»: Лена Миро раскритиковала Ларису Гузееву

Обновлено в 05:57
Политика

Турция считает невозможной отмену сделки с Россией по поставкам С-400

Турция считает невозможной отмену сделки с Россией по поставкам С-400.
Обновлено в 15:31
Наука

Кошки откликаются на свое имя исключительно ради выгоды

Обновлено в 09:17
Происшествия

Футболисты Кокорин и Мамаев остались под арестом до осени

Сторона обвинения просила продлить на полгода содержание Кокорина и Мамаева под стражей (срок предыдущего ареста истекал 8 апреля), так как считает, что они опасны для общества и могут скрыться.
Обновлено вчера в 13:15
Наука

Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц

Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
Обновлено в 09:38
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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