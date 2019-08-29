За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд. Это следует из отчета Счетной палаты (документ есть у «Известий»). Контрольный орган связывает увеличение долгов с недостаточной эффективностью их взыскания.

с чего всё началось

Больше всего денег в казну приносит транспортный налог — 368,8 млрд рублей за три года. Гораздо меньше поступает за счет налога на имущество физических лиц — 149,6 млрд рублей.

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