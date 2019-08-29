Экономика

EastRussiaEastRussiaРастет долг россиян по налогам на имущество

Больше всего денег в казну приносит транспортный налог — 368,8 млрд рублей за три года. Гораздо меньше поступает за счет налога на имущество физических лиц — 149,6 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Не спят спокойно: россияне стали хуже платить налоги на имущество

За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд. Это следует из отчета Счетной палаты (документ есть у «Известий»). Контрольный орган связывает увеличение долгов с недостаточной эффективностью их взыскания.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Россияне задолжали почти 200 млрд рублей по налогам на имущество

Росбалт05:51

Не спят спокойно: россияне стали хуже платить налоги на имущество

Известиявчера в 17:01

Долг россиян по налогам увеличился до 195 млрд рублей

Кубанские новости00:49

Долг россиян по налогам на имущество увеличился

News.ruвчера в 22:27

Долг россиян по налогам увеличился

Lenta.ruвчера в 21:47

Россияне задолжали 195 млрд руб. по налогам на имущество

РЕН ТВвчера в 21:24

Долги россиян по налогам на имущество увеличились почти до 195 млрд рублей

Телеканал 360°04:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
Армия и оружие

На МАКС показали уникальный Су-47

Суть событий 27 августа в 11:48
Культура

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Авто

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова

Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
РИА Новости 06:18
Общество

«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста

Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Происшествия

Любовь Соболь облили грязью возле ее дома

Известия 06:34
Происшествия

Автогонщица Джесси Комбс из США погибла при попытке установить рекорд

Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», разбилась при попытке установить новый мировой рекорд по скорости.
Политическая Экспертиза вчера в 19:38
Политика

Джон Болтон прибыл в Белоруссию

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа Болтон провёл переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также заявил о намерении 29 августа посетить Молдавию и Белоруссию, встретиться с Александром Лукашенко и Игорем Додоном, чтобы обсудить «вопросы региональной безопасности».
REGNUM 06:59
Происшествия

Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов

Ореанда-Новости 01:45
Армия и оружие

Опубликовано видео полета Су-57: истребитель исполнил «плоский штопор»

Российский многоцелевой истребитель Су-35 восполнил тренировочный полет с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Комсомольская правда вчера в 05:25
Общество

Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса

В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Политика

Зеленский выбрал премьера Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выбрал будущего премьера страны.
Газета.Ru 06:13
Игры

Capcom анонсирует новую Resident Evil уже 9 сентября

Компания Capcom открыла сайт своей новой игры под кодовым названием Project Resistance, на котором сообщила, что официальный анонс состоится уже 9 сентября 2019 года в 18:00 по московскому времени.
Игромания.ру 04:57
Автоспорт

Racer: Эрикссон выступит на Гран-при Бельгии в составе «Альфа Ромео»

Резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон, проводящий сезон-2019 в серии «Индикар», пропустит этап в Портленде и выступит в гонке «Формулы-1» на Гран-при Бельгии, который пройдет в эти выходные, утверждает журнал Racer.
Sports.ru 02:10
Финансы

Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти

В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Общество

В Екатеринбурге массово уволились педагоги

REGNUM 06:47
Политика

Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе

В четверг в Финляндии, которая председательствует в ЕС, проходит неформальная встреча министров обороны европейских стран, на которой планируется обсудить вопросы гибридных угроз, влияние новых технологий и климата на безопасность, а также морскую безопасность.
РИА Новости 03:17
Культура

Напротив Мариинского театра поставят памятник Чайковскому

Невские Новости вчера в 14:45
Политика

Кремль не прокомментировал информацию об этапировании Сенцова в Москву

Кремль не стал комментировать информацию об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова в Москву.
Коммерсантъ 05:59
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами

В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Общество

Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

Онлайн Тамбов.ру 00:50
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Гаджеты

В популярном приложении для Android нашли вирус

Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Экономика

Убыточный телеканал «Дождь» получает финансирование от Еврокомиссии

Кроме Евросоюза перечислением денег «Дождю» занимался зарегистрированный в Великобритании фонд поддержки российских СМИ Sreda Foundation: в феврале 2015 года он перевел телеканалу 7,5 миллионов рублей, в 2016-м – 101, 487 тысяч евро, а в 2017-м – 99,887 тысяч евро.
Политика Сегодня 05:53
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Происшествия

Два человека погибли при столкновении поездов в Кузбассе

В результате удара серьёзно пострадала кабина движущегося состава, зажатыми оказались три человека: двое от полученных травм погибли на месте, одного госпитализировали, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Газета Кемерова 05:55
Футбол

Бывший игрок сборной России Самедов вернулся в футбол

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов внесен в заявку клуба четвертого дивизиона чемпионата России «Знамя».
Lenta.ru 03:31
Гаджеты

Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8

Вторая модель Redmi Note 8 Pro уже создана на базе процессора MediaTek G90T и компания позиционирует смартфон как игровой, а для этого в аппарат установили жидкостное охлаждение.
Astera 04:53
Здоровье

Главврачи нижнетагильских больниц отстранены от работы

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранены от работы главврачи Демидовской больницы и ЦГБ №1. Об этом сообщает ЕАН.
REGNUM 03:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное