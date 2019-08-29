Экономика
EastRussiaРастет долг россиян по налогам на имущество
Больше всего денег в казну приносит транспортный налог — 368,8 млрд рублей за три года. Гораздо меньше поступает за счет налога на имущество физических лиц — 149,6 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд. Это следует из отчета Счетной палаты (документ есть у «Известий»). Контрольный орган связывает увеличение долгов с недостаточной эффективностью их взыскания.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:45, Вашингтон
Футбол
Гогуа проходит медобследование перед переходом в ЦСКА
Soccer.ru 04:38
Политика
Сенатор Джиллибранд снялась с гонки за пост президента США
Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд сообщила о прекращении участия в гонке за пост президента Соединённых Штатов на выборах в 2020 году.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe 27 августа в 23:22
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика
Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство
Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.
РИА Новости 05:06
Здоровье
Озвучены 5 причин почаще пользоваться жевательной резинкой
Специалисты поведали о 5 причинах, почему жевательной резинкой стоит пользоваться чаще, об этом рассказывает «МедикФорум».
Аткарский уездЪ 03:29
Общество
В Приморье из-за ливней ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим ЧС ввели в Приморье из-за ливней и подтоплений, сообщил журналистам представитель администрации края.
РИА Новости вчера в 21:52
Политика
Украинский депутат заявил, что Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово»
Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз заявил, что, по его данным, осуждённый в России за терроризм украинец Олег Сенцов переведён в СИЗО «Лефортово».
RT на русском 04:54
Происшествия
Сотрудника новосибирской колонии подозревают в мошенничестве
В отношении сотрудника новосибирской исправительной колонии-2 ГУФСИН России возбуждено дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Новосибирской области.
REGNUM 05:11
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Футбол
«Спартак» сыграет ответный матч с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
REGNUM 04:54
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами
Один ополченец погиб, еще один получил ранения и трое пропали без вести в результате боестолкновения с диверсионной группой украинских силовиков минувшей ночью, заявил в четверг журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 05:40
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Энергетика
Польша договорилась продавать закупаемый у США газ Украине
Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США.
RT на русском 05:34
Политика
Точную дату начала Второй мировой войны знает только треть граждан РФ
Большинство жителей России (90%) в ходе опроса смогли назвать примерную дату начала Второй мировой войны (90%).
REGNUM 04:29
Политика
Луценко написал заявление об увольнении с поста генпрокурора
Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении на имя президента, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
RT на русском 04:44
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев назвал Лорак женщиной недалекого ума
Новый роман Ани Лорак после развода с турецким бизнесменом не обсуждал только ленивый.
Телепрограмма вчера в 17:41
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Футбол
Гаскойн: «Не вижу никого, кто мог бы опередить „Манчестер Сити“ в АПЛ»
«Ливерпуль» выглядит сильным, однако я не вижу никого, кто мог бы опередить команду Хосепа Гвардиолы.
Евро-футбол.ру 04:21
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Происшествия
В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь
Московский Комсомолец 05:08
Технологии
В Telegram вскоре появится функция скрытия телефонного номера
Мессенджер Telegram вскоре сможет предоставить своим пользователям возможность по желанию скрывать номер телефона.
REGNUM 04:53
Армия и оружие
Военную полицию РФ заметили у турецкого наблюдательного поста в Сирии
Российская военная полиция была замечена у турецкого наблюдательного поста на севере сирийской провинции Хама, сообщает Al-Masdar News.
News.ru 26 августа в 08:59
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
ТАСС вчера в 13:00
Авто
Bentley Bentayga защитили от взрывов и выстрелов
Автомобиль переоборудован по шестому классу безопасности: ему ни по чем выстрелы пулями калибра 7,62, которыми заряжается автомат Калашникова, а также единовременный взрыв сразу двух ручных гранат под днищем внедорожника.
SpeedMe вчера в 12:03