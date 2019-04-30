Политика
Растет число пострадавших в столкновениях в ВенесуэлеНациональная служба новостей вчера в 16:21
Не менее 52 человек пострадали в результате беспорядков в Каракасе, в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями, сообщает "Интерфакс". 30 апреля в Венесуэле начались массовые беспорядки.
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Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено вчера в 05:31
Общество
В Британии оценили первых красавиц Росгвардии
Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".
Обновлено в 01:21
Технологии
ВНИИ труда составил список новых профессий в России
Специалисты ВНИИ составили список профессий, которые недавно появились на российском рынке труда.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 29 апреля в 17:01
Кино
Король Ночи впервые заговорил
После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.
Обновлено в 01:55
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году
Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.
Обновлено в 01:15
Политика
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено вчера в 14:06
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
Помпео: российские ЗРК не помешают вторжению США в Венесуэлу
Майк Помпео: «Думаю, никто не должен заблуждаться, что если президент (США) примет такое решение, если он выберет военное решение, то военные США будут иметь возможность его выполнить таким образом, который позволит достигнуть желаемого президентом результата».
Обновлено в 01:48
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты
На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Зеленского объявили избранным президентом Украины
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
В ночном ДТП на Ново-Астраханском шоссе пострадали двое детей
Ушибы получили и ещё двое взрослых В Саратове в результате ДТП пострадали четыре человека, включая двоих детей, сообщили "АиФ-Саратов" в областной службе спасения.
Обновлено вчера в 16:16
Гаджеты
Radeon VII оказалась самой быстрой видеокартой для добычи Ethereum
Видеокарта компании AMD в очередной раз стала лидером по добыче криптовалюты Ethereum.
Обновлено вчера в 03:20
Транспорт
1 мая движение в центре Москвы будет ограничено
Обновлено вчера в 17:18
Финансы
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Хоккей
Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды
Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк принял решение покинуть команду по окончании сезона.
Обновлено в 00:51
Хоккей
«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Евгения Малкина
Обновлено в 02:02
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине
Обновлено в 01:55
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье
Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Акша Забайкальского края, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
SDF захватили более пяти тысяч боевиков в Сирии
«Сирийские демократические силы» (SDF) захватили около пяти тысяч иностранных боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, сообщил РИА «Новости» представитель политического крыла организации Бассам Сакер.
Обновлено вчера в 20:29