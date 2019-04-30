Растет число пострадавших в столкновениях в ВенесуэлеНациональная служба новостей вчера в 16:21

Не менее 52 человек пострадали в результате беспорядков в Каракасе, в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями, сообщает "Интерфакс". 30 апреля в Венесуэле начались массовые беспорядки.

Растет число пострадавших в столкновениях в Венесуэле

Общество В Британии оценили первых красавиц Росгвардии Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".

Технологии ВНИИ труда составил список новых профессий в России Специалисты ВНИИ составили список профессий, которые недавно появились на российском рынке труда.

Общество Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.

Кино Король Ночи впервые заговорил После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.

Транспорт В России появились новые дорожные знаки В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.

Происшествия В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.

Политика Новый император Японии Нарухито вступил на престол В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.

Политика В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг» Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.

Армия и оружие Помпео: российские ЗРК не помешают вторжению США в Венесуэлу Майк Помпео: «Думаю, никто не должен заблуждаться, что если президент (США) примет такое решение, если он выберет военное решение, то военные США будут иметь возможность его выполнить таким образом, который позволит достигнуть желаемого президентом результата».

Финансы Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.

Авто Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.

Происшествия Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.

Происшествия В ночном ДТП на Ново-Астраханском шоссе пострадали двое детей Ушибы получили и ещё двое взрослых В Саратове в результате ДТП пострадали четыре человека, включая двоих детей, сообщили "АиФ-Саратов" в областной службе спасения.

Гаджеты Radeon VII оказалась самой быстрой видеокартой для добычи Ethereum Видеокарта компании AMD в очередной раз стала лидером по добыче криптовалюты Ethereum.

Финансы Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.

Экономика ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.

Хоккей Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк принял решение покинуть команду по окончании сезона.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Общество Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.

Происшествия Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Акша Забайкальского края, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС.