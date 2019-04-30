Политика
Растет число пострадавших в столкновениях в ВенесуэлеНациональная служба новостей вчера в 16:21
Не менее 52 человек пострадали в результате беспорядков в Каракасе, в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями, сообщает "Интерфакс". 30 апреля в Венесуэле начались массовые беспорядки.
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Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие
Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео
Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого.
Обновлено вчера в 18:12
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Кино
Мэйси Уильямс призналась, что Арья Старк не заслужила своей судьбы в третьем эпизоде «Игры престолов»
Экранная Арья Старк призналась, что даже её бойфренд предполагал, что сразиться с Королем Ночи на мечах должен был Джон Сноу.
Обновлено вчера в 17:00
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье
Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева появилась на публике с цепями на лице
Актриса Екатерина Андреева появилась на публике с цепями на лице.
Обновлено в 00:00
Хоккей
«Коламбус» повел в серии с «Бостоном», Бобровский отразил 36 бросков
Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, отразивший 36 бросков из 37, был признан первой звездой встречи.
Обновлено в 00:30
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено вчера в 03:37
Гаджеты
Исследование: какие фитнес-трекеры обманывают своих владельцев
В целом, большинство самых неточных фитнес-трекеров занижали результаты тестировавших их марафонцев, исключение составили лишь Apple Watch Series 3 (GPS) и Huawei Watch 2 Sport, которые добавили к реальной дистанции 13 и 28 % соответственно.
Обновлено вчера в 05:05
Авто
УАЗ завершил сертификационные испытания модели УАЗ «Хантер» в Чили
Обновлено вчера в 09:40
Общество
Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите
Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику
Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Российские ЗРК не помешают США вторгнуться в Венесуэлу
Российские зенитно-ракетные комплексы, которые стоят на вооружении армии Венесуэлы, не смогут помешать США провести военную операцию против президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 23:48
Хоккей
Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Двухлетняя дочь Полины Гагариной начала ругаться матом
Двухлетняя наследница бьется в истериках и ругается матом.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом
Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные итоги президентских выборов и объявила Владимира Зеленского победителем.
Обновлено вчера в 07:15
Армия и оружие
Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины
Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.
Обновлено вчера в 09:45
Здоровье
Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники
В свинине и баранине у нас около 20 граммов белка в 100 граммах. То есть не более 300-400 граммов мяса в день", - рассказала Стародубова.
Обновлено вчера в 20:35
Хоккей
«Слован» нашел инвестора и продолжит выступать в КХЛ
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
В Кемерове из-за мусорки сгорели три дома
В областном центре в результате пожара выгорели три частных дома. Один из них полностью уничтожен.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Ранее политик провел встречу с главой ПЦУ Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УПЦ.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено вчера в 10:48
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30